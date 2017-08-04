Молдавский лей бьет рекорды по отношению к доллару

Стоит отметить, что последний раз валюта США оценивалась так низко аж в мае 2015 года. Тогда обменный курс был равен 17,87 леев.

Хотя, спустя всего день курс вырос до 18,12 леев и с тех пор не опускался ниже отметки 18 леев.