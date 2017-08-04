Хабаровск потратил полмиллиарда рублей на подготовку домов к зиме
«Паспорта» заслужили более трети из четырёх тысяч жилых зданий.
«Паспорта» заслужили более трети из четырёх тысяч жилых зданий.
Подготовку жилого фонда к зиме завершают в Хабаровске. Сумма затрат на эти цели составит более 500 миллионов рублей, городские власти заявляют об «огромном объёме» проделанных работ.
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«Управляющие компании города активно готовят жилой фонд к отопительному сезону — с опережением графиков и даже перевыполнением планов. По Хабаровску осталось менее 30% невыполненных работ, причем не самых глобальных», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.
В Хабаровске 4032 дома в срок до 15 сентября должны получить специальные «паспорта готовности», в которых поставят свои отметки ресурсоснабжающие организации и комиссии, в состав которых в обязательном порядке входят жильцы проверяемого здания. Окончательный допуск к эксплуатации дома в зимних условиях дает мэрия. Такие документы уже «заслужили» 1310 жилых домов краевого центра.