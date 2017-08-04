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11:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск потратил полмиллиарда рублей на подготовку домов к зиме

«Паспорта» заслужили более трети из четырёх тысяч жилых зданий.

Источник: Восток Медиа

Подготовку жилого фонда к зиме завершают в Хабаровске. Сумма затрат на эти цели составит более 500 миллионов рублей, городские власти заявляют об «огромном объёме» проделанных работ.

Как сообщает пресс-служба мэрии дальневосточной столицы, на сегодняшний день в 67 высотках восстановлено подъездное отопление; в 3317 домах промыты отопительные системы; вместо отслуживших свое проржавевших стояков установлено около 7,5 тысячи погонных метров новых; отремонтированы 393 подъездные двери; ремонту подверглись 102 розлива; восстановлена герметика наружных домовых швов почти в 200 домах; отреставрировано 236 кровель. В «боевую готовность» привели 3066 тепловых пунктов.

«Управляющие компании города активно готовят жилой фонд к отопительному сезону — с опережением графиков и даже перевыполнением планов. По Хабаровску осталось менее 30% невыполненных работ, причем не самых глобальных», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.

В Хабаровске 4032 дома в срок до 15 сентября должны получить специальные «паспорта готовности», в которых поставят свои отметки ресурсоснабжающие организации и комиссии, в состав которых в обязательном порядке входят жильцы проверяемого здания. Окончательный допуск к эксплуатации дома в зимних условиях дает мэрия. Такие документы уже «заслужили» 1310 жилых домов краевого центра.

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