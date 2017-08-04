Хабаровск потратил полмиллиарда рублей на подготовку домов к зиме

Источник: Восток Медиа

Подготовку жилого фонда к зиме завершают в Хабаровске. Сумма затрат на эти цели составит более 500 миллионов рублей, городские власти заявляют об «огромном объёме» проделанных работ.

Как сообщает пресс-служба мэрии дальневосточной столицы, на сегодняшний день в 67 высотках восстановлено подъездное отопление; в 3317 домах промыты отопительные системы; вместо отслуживших свое проржавевших стояков установлено около 7,5 тысячи погонных метров новых; отремонтированы 393 подъездные двери; ремонту подверглись 102 розлива; восстановлена герметика наружных домовых швов почти в 200 домах; отреставрировано 236 кровель. В «боевую готовность» привели 3066 тепловых пунктов.

«Управляющие компании города активно готовят жилой фонд к отопительному сезону — с опережением графиков и даже перевыполнением планов. По Хабаровску осталось менее 30% невыполненных работ, причем не самых глобальных», — рассказала заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Марина Марченко.