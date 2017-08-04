На поддержку свердловских больниц дополнительно выделено 130 миллионов

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, на прибавку финансирования кроме городских и районных больниц могут рассчитывать детские лечебные учреждения. Эти меры позволят увеличить так называемый «подушевой норматив» в детских медучреждениях до 411 рублей — эти деньги больница получает ежемесячно за каждого ребенка, вне зависимости от того, обращается он за медицинской помощью или нет.

«Это увеличение стало возможным, благодаря субвенции из областного бюджета, полученной в июне текущего года. Из 954 миллионов рублей трансфертов почти половина средств будет до конца года постепенно доведена до амбулаторного звена. Мы считаем, что это поможет, с одной стороны, повысить доступность первичной медицинской помощи, а с другой — финансово поддержать небольшие медицинские организации, в том числе, расположенные далеко от областного центра», — пояснил директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин.