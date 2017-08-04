Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Дочка Игоря Николаева поразила соцсети своим сходством с папой
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:36 (мск), источник: УралПолит.ру

На поддержку свердловских больниц дополнительно выделено 130 миллионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа, ИА УралПолит.Ru. Медучреждения Среднего Урала получат 130 миллионов рублей из средств системы обязательного медицинского страхования медучреждения Екатеринбурга и Свердловской области. Такое решение принято на очередном заседании комиссии по разработке территориальной программы ОМС.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, на прибавку финансирования кроме городских и районных больниц могут рассчитывать детские лечебные учреждения. Эти меры позволят увеличить так называемый «подушевой норматив» в детских медучреждениях до 411 рублей — эти деньги больница получает ежемесячно за каждого ребенка, вне зависимости от того, обращается он за медицинской помощью или нет.

«Это увеличение стало возможным, благодаря субвенции из областного бюджета, полученной в июне текущего года. Из 954 миллионов рублей трансфертов почти половина средств будет до конца года постепенно доведена до амбулаторного звена. Мы считаем, что это поможет, с одной стороны, повысить доступность первичной медицинской помощи, а с другой — финансово поддержать небольшие медицинские организации, в том числе, расположенные далеко от областного центра», — пояснил директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин сделал заявление об участии в президентских выборах
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь