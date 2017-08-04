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10:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии впервые применена практика замены лифтов с рассрочкой платежа

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане впервые применен опыт Свердловской области по замене лифтов с рассрочкой платежа.

Как сообщили на заседании коллегии в Минжилкомхозе региона, из 300 лифтов, включенных в краткосрочный план на 2017 год, замена 200 осуществляется с рассрочкой платежа на три года.

Такая модель была предложена Агентством стратегических инициатив и одобрена правительством республики.

В ведомстве рассчитывают, что опыт этого года окажется успешным и позволит уже со следующего года резко увеличить количество заменяемых лифтов в регионе.

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