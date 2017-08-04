Движение по нескольким улицам ограничат в Ростове
Движение транспорта по нескольким улицам ограничат в донской столице.
Движение транспорта по нескольким улицам ограничат в донской столице.
Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 августа до 19 сентября будет ограничено движение по улицам Кима (между переулком Сулинским иулицей Республиканской), Песчаной, Республиканской и Песчаной (от дома № 88 до улицы Пойменной), а также по переулкам Кумскому, Сулинскому и площади Восстания.
В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с дорожными работами.
Ранее сообщалось, что с 20 августа до 29 октября в связи с ремонтом канализации ограничат движение по улице Вавилова.