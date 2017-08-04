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10:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по нескольким улицам ограничат в Ростове

Движение транспорта по нескольким улицам ограничат в донской столице.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 августа до 19 сентября будет ограничено движение по улицам Кима (между переулком Сулинским иулицей Республиканской), Песчаной, Республиканской и Песчаной (от дома № 88 до улицы Пойменной), а также по переулкам Кумскому, Сулинскому и площади Восстания.

В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с дорожными работами.

Ранее сообщалось, что с 20 августа до 29 октября в связи с ремонтом канализации ограничат движение по улице Вавилова.

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