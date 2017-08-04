Движение по нескольким улицам ограничат в Ростове

Как сообщает городской департамент автодорог, с 23 августа до 19 сентября будет ограничено движение по улицам Кима (между переулком Сулинским иулицей Республиканской), Песчаной, Республиканской и Песчаной (от дома № 88 до улицы Пойменной), а также по переулкам Кумскому, Сулинскому и площади Восстания.