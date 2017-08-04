Волгоградскую фирму оштрафуют за использование флага РФ и герба региона

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, организация нарушила закон. Выразилось это в использовании в наименовании слов «Волгоградский областной Департамент» при регистрации компании. В последующем фирма указывала его без намека на организационно-правовую форму юридического лица — ООО — в сочетании с изображением государственных символов.