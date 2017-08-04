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10:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградскую фирму оштрафуют за использование флага РФ и герба региона

Антимонопольщики выпишут штраф юридической фирме за использование российского флага и герба Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, организация нарушила закон. Выразилось это в использовании в наименовании слов «Волгоградский областной Департамент» при регистрации компании. В последующем фирма указывала его без намека на организационно-правовую форму юридического лица — ООО — в сочетании с изображением государственных символов.

Отметим, что фирма признала свое нарушение и устранила его добровольно, сменив свое прежнее название на ООО «Юридический центр поддержки граждан». Однако УФАС собирается привлечь ее к административной ответственности.

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