Волгоградскую фирму оштрафуют за использование флага РФ и герба региона
Антимонопольщики выпишут штраф юридической фирме за использование российского флага и герба Волгоградской области.
Антимонопольщики выпишут штраф юридической фирме за использование российского флага и герба Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, организация нарушила закон. Выразилось это в использовании в наименовании слов «Волгоградский областной Департамент» при регистрации компании. В последующем фирма указывала его без намека на
Отметим, что фирма признала свое нарушение и устранила его добровольно, сменив свое прежнее название на ООО «Юридический центр поддержки граждан». Однако УФАС собирается привлечь ее к административной ответственности.