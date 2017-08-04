Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Фанаты Анны Седоковой раскрыли отца ее третьего ребенка
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Порошенко поздравил всех с санкциями США по России
ПВО США не справилась с крылатыми ракетами Ирака
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:59 (мск), источник: Forbes

Fake Tower: как в Грузии строят поддельный небоскреб Трампа

Грузинские бизнесмены почему-то убеждены, что проблем с законом у них из-за этого не возникнет.

Источник: AP 2017

Бизнесмен Георгий Рамишвили, глава Silk Road Group, планирует построить в Грузии фейковую Trump Tower. Об этом свидетельствует расследование, проведенное американским Forbes.

Читайте также
Саакашвили припугнул Порошенко своими фотографиями с мировыми лидерами

Изначально Дональд Трамп (№ 544 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $3,5 млрд) действительно собирался возводить Trump Tower на берегу Черного моря в Батуми. Соглашение об этом было подписано между ним и президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2012 году. Планировалось, что в жилом комплексе будет 47 этажей, а его строительство обойдется в $250 млн. Партнером Трампа с грузинской стороны выступала как раз Silk Road Group.

Тем не менее в начале января 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, компании выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что принято решение «формально завершить разработку проекта Trump Tower в Батуми». Причиной этого стали опасения, что бизнес Трампа в бывшей стране СНГ вызовет «конфликт интересов».

Однако, как выяснил Forbes, Рамишвили намерен все-таки завершить начатое, пусть и в одиночку. Поддельная Trump Tower будет расположена на участке площадью 60 700 кв.м., она будет построена на основе первоначального проекта. Интерьер высотки будет таким, каким его задумывала дочь миллиардера Иванка Трамп.

Проблема заключается в том, что грузинский бизнесмен не может использовать название Trump Tower. По словам бизнесмена Гиорги Рцхиладзе, партнера Рамишвили, постройка может получить имя T Tower.

Когда-нибудь, говорят партнеры, они надеются полностью отказаться от этой уловки, возродить старое лицензионное соглашение и официально назвать башню Trump Tower, отдав примерно 12% всех продаж бизнесу президента за эту привилегию. «Башня будет готова к марке Trump, — говорит Рцхиладзе, — если марка Trump готов вернуться к башне».

«Я намеренно привезу 20 московских [жителей] из России, чтобы они купили квартиры, хорошо? И я собираюсь сделать так, чтобы [Владимир] Путин купил квартиру здесь. Это будет здорово», — шутит Рцхиладзе, давая понять, что партнеры намерены максимально привлечь внимание СМИ и общества к своему проекту.

Знакомство Дональда Трампа с Грузией состоялось в 2009 году. Это была обычная деловая поездка миллиардера. Рцхиладзе, также известный как музыкант под псевдонимом «Король Джордж», был знаком с бывшей супругой действующего президента США Иваной Трамп. Он пригласил ее в Грузию. Однако затем у Рцхиладзе возникла мысль, что он может напрямую сотрудничать с Trump Organization.

Читайте также
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США

Когда Трамп получил план, он не был впечатлен. «Единственная Джордия, в которую я собираюсь, — это Атланта», — сказал он (по-английски названия Грузии и штата Джорджия, где расположена Атланта, звучат одинаково). Для того, чтобы реализовать проект, Рцхиладзе должен был привлечь кого-то более состоятельного и влиятельного, и таким человеком стал Рамишвили.

Рамишвили заработал свое состояние в 1990-ые, транспортируя нефтепродукты из таких мест, как Азербайджан и Чечня, в Грузию и порты на Черном море, откуда их можно было отправить на европейские рынки.

В 2004 году бизнесмен был арестован и содержался в тюрьме в течение нескольких дней, обвинения против него так и не были выдвинуты. В 2013 году правительство Грузии запустило против него расследование по подозрению в отмывании денег, но затем прекратило его, сославшись на отсутствие доказательств. По словам самого Рамишвили, сейчас ему принадлежат активы в Грузии общей стоимостью около $500 млн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самые высокооплачиваемые писатели — 2017. Рейтинг Forbes
Компактный космос: у России есть шанс вернуться в космическую гонку
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь