Fake Tower: как в Грузии строят поддельный небоскреб Трампа

Источник: AP 2017

Бизнесмен Георгий Рамишвили, глава Silk Road Group, планирует построить в Грузии фейковую Trump Tower. Об этом свидетельствует расследование, проведенное американским Forbes.

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Изначально Дональд Трамп (№ 544 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $3,5 млрд) действительно собирался возводить Trump Tower на берегу Черного моря в Батуми. Соглашение об этом было подписано между ним и президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2012 году. Планировалось, что в жилом комплексе будет 47 этажей, а его строительство обойдется в $250 млн. Партнером Трампа с грузинской стороны выступала как раз Silk Road Group.

Тем не менее в начале января 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, компании выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что принято решение «формально завершить разработку проекта Trump Tower в Батуми». Причиной этого стали опасения, что бизнес Трампа в бывшей стране СНГ вызовет «конфликт интересов».

Однако, как выяснил Forbes, Рамишвили намерен все-таки завершить начатое, пусть и в одиночку. Поддельная Trump Tower будет расположена на участке площадью 60 700 кв.м., она будет построена на основе первоначального проекта. Интерьер высотки будет таким, каким его задумывала дочь миллиардера Иванка Трамп.

Проблема заключается в том, что грузинский бизнесмен не может использовать название Trump Tower. По словам бизнесмена Гиорги Рцхиладзе, партнера Рамишвили, постройка может получить имя T Tower.

Когда-нибудь, говорят партнеры, они надеются полностью отказаться от этой уловки, возродить старое лицензионное соглашение и официально назвать башню Trump Tower, отдав примерно 12% всех продаж бизнесу президента за эту привилегию. «Башня будет готова к марке Trump, — говорит Рцхиладзе, — если марка Trump готов вернуться к башне».

«Я намеренно привезу 20 московских [жителей] из России, чтобы они купили квартиры, хорошо? И я собираюсь сделать так, чтобы [Владимир] Путин купил квартиру здесь. Это будет здорово», — шутит Рцхиладзе, давая понять, что партнеры намерены максимально привлечь внимание СМИ и общества к своему проекту.

Знакомство Дональда Трампа с Грузией состоялось в 2009 году. Это была обычная деловая поездка миллиардера. Рцхиладзе, также известный как музыкант под псевдонимом «Король Джордж», был знаком с бывшей супругой действующего президента США Иваной Трамп. Он пригласил ее в Грузию. Однако затем у Рцхиладзе возникла мысль, что он может напрямую сотрудничать с Trump Organization.

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Когда Трамп получил план, он не был впечатлен. «Единственная Джордия, в которую я собираюсь, — это Атланта», — сказал он (по-английски названия Грузии и штата Джорджия, где расположена Атланта, звучат одинаково). Для того, чтобы реализовать проект, Рцхиладзе должен был привлечь кого-то более состоятельного и влиятельного, и таким человеком стал Рамишвили.

Рамишвили заработал свое состояние в 1990-ые, транспортируя нефтепродукты из таких мест, как Азербайджан и Чечня, в Грузию и порты на Черном море, откуда их можно было отправить на европейские рынки.