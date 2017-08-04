Fake Tower: как в Грузии строят поддельный небоскреб Трампа
Грузинские бизнесмены
Грузинские бизнесмены
Бизнесмен Георгий Рамишвили, глава Silk Road Group, планирует построить в Грузии фейковую Trump Tower. Об этом свидетельствует расследование, проведенное американским Forbes.
Изначально Дональд Трамп (№ 544 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $3,5 млрд) действительно собирался возводить Trump Tower на берегу Черного моря в Батуми. Соглашение об этом было подписано между ним и президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2012 году. Планировалось, что в жилом комплексе будет 47 этажей, а его строительство обойдется в $250 млн. Партнером Трампа с грузинской стороны выступала как раз Silk Road Group.
Тем не менее в начале января 2017 года, незадолго до инаугурации Трампа, компании выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что принято решение «формально завершить разработку проекта Trump Tower в Батуми». Причиной этого стали опасения, что бизнес Трампа в бывшей стране СНГ вызовет «конфликт интересов».
Однако, как выяснил Forbes, Рамишвили намерен
Знакомство Дональда Трампа с Грузией состоялось в 2009 году. Это была обычная деловая поездка миллиардера. Рцхиладзе, также известный как музыкант под псевдонимом «Король Джордж», был знаком с бывшей супругой действующего президента США Иваной Трамп. Он пригласил ее в Грузию. Однако затем у Рцхиладзе возникла мысль, что он может напрямую сотрудничать с Trump Organization.
Когда Трамп получил план, он не был впечатлен. «Единственная Джордия, в которую я собираюсь, — это Атланта», — сказал он (по-английски названия Грузии и штата Джорджия, где расположена Атланта, звучат одинаково). Для того, чтобы реализовать проект, Рцхиладзе должен был привлечь
Рамишвили заработал свое состояние в 1990-ые, транспортируя нефтепродукты из таких мест, как Азербайджан и Чечня, в Грузию и порты на Черном море, откуда их можно было отправить на европейские рынки.
В 2004 году бизнесмен был арестован и содержался в тюрьме в течение нескольких дней, обвинения против него так и не были выдвинуты. В 2013 году правительство Грузии запустило против него расследование по подозрению в отмывании денег, но затем прекратило его, сославшись на отсутствие доказательств. По словам самого Рамишвили, сейчас ему принадлежат активы в Грузии общей стоимостью около $500 млн.