В Калининграде после реконструкции полностью открыли путепровод на ул. Озерова

В настоящее время все строительные конструкции убраны, движение транспорта осуществляется по привычной схеме, действовавшей до начала реконструкции. Отметим, что ранее горвласти заявляли, что проведенный ремонт продлит срок службы моста на ул. Озерова на 100 лет.

Напомним, что 8 июня открылась для движения одна из полос путепровода.