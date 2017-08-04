В Калининграде после реконструкции полностью открыли путепровод на ул. Озерова

В настоящее время все строительные конструкции убраны, движение транспорта осуществляется по привычной схеме, действовавшей до начала реконструкции. Отметим, что ранее горвласти заявляли, что проведенный ремонт продлит срок службы моста на ул. Озерова на 100 лет.
Напомним, что 8 июня открылась для движения одна из полос путепровода.
Напомним также, что ремонт путепровода на ул. Генерала-лейтенанта Озерова начался 3 апреля. Работами занималось ООО «ТермоПластКомпозит», которое ранее проводило реконструкцию моста на Аллее Смелых. Компания в ходе повторного конкурса смогла предложить меньшую цену, чем конкуренты, снизив начальную стоимость контракта на четверть — с 48,4 млн рублей до 36,2 млн рублей.