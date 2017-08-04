Минсельхозпрод: ядовитые яйца для Беларуси — это нонсенс
На белорусских птицефабриках не проводят обработку птиц от насекомых токсичными препаратами, это слишком дорого.
На белорусских птицефабриках не проводят обработку птиц от насекомых токсичными препаратами, это слишком дорого.
МИНСК, 4 авг — Sputnik. В Беларуси невозможно повторение ситуации сложившейся сегодня в Европе, где из торговли отзывают миллионы ядовитых яиц: на птицефабриках республики не обрабатывают птиц от
Как ранее сообщил Sputnik, миллион ядовитых куриных яиц попали на прилавки магазинов Германии, Нидерландов и Бельгии, в продукте содержалось опасное вещество для уничтожения насекомых фипронил. Теперь многие европейские птицефабрики будут закрыты до тех пор, пока не пройдут полную проверку и не докажут, что их продукция не представляет опасности для здоровья людей.
«У нас не обрабатывают птиц от
Собеседники Sputnik также подчеркнули, что яиц белорусского производства в выявленной в странах ЕС опасной продукции нет.
«Там нет белорусских яиц, поскольку республика не ведет их экспорт. Более того, мы не закупаем яйца по импорту, поэтому все яйца на прилавках магазинов — белорусского производства, население может быть спокойно. Для нас ядовитые яйца — это нонсенс», — добавили в ведомстве.
Специалисты также заметили, что у яиц белорусского производства «более короткие сроки». То есть, яйца попадают на прилавки магазинов быстрее, а сроки хранения меньше. Поэтому, подчеркнули в ведомстве, белорусские яйца можно в большей степени, нежели европейские, считать органической продукцией.
Фипронил, который был обнаружен в опасных яйцах в Европе, используется для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. При попадании в организм человека он вызывает тошноту, головную боль, раздражение кожи и ведет к проблемам с щитовидной железой. Кроме того, может быть нарушена работа почек и печени.