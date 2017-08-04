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10:34 (мск), источник: Sputnik.by

Минсельхозпрод: ядовитые яйца для Беларуси — это нонсенс

На белорусских птицефабриках не проводят обработку птиц от насекомых токсичными препаратами, это слишком дорого.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 авг — Sputnik. В Беларуси невозможно повторение ситуации сложившейся сегодня в Европе, где из торговли отзывают миллионы ядовитых яиц: на птицефабриках республики не обрабатывают птиц от насекомых-паразитов токсичными сильнодействующими препаратами, так как это слишком дорого.

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Как ранее сообщил Sputnik, миллион ядовитых куриных яиц попали на прилавки магазинов Германии, Нидерландов и Бельгии, в продукте содержалось опасное вещество для уничтожения насекомых фипронил. Теперь многие европейские птицефабрики будут закрыты до тех пор, пока не пройдут полную проверку и не докажут, что их продукция не представляет опасности для здоровья людей.

«У нас не обрабатывают птиц от насекомых-паразитов такими препаратами, потому что денег у хозяйств и предприятий на это нет», — заявили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси.

Собеседники Sputnik также подчеркнули, что яиц белорусского производства в выявленной в странах ЕС опасной продукции нет.

«Там нет белорусских яиц, поскольку республика не ведет их экспорт. Более того, мы не закупаем яйца по импорту, поэтому все яйца на прилавках магазинов — белорусского производства, население может быть спокойно. Для нас ядовитые яйца — это нонсенс», — добавили в ведомстве.

Специалисты также заметили, что у яиц белорусского производства «более короткие сроки». То есть, яйца попадают на прилавки магазинов быстрее, а сроки хранения меньше. Поэтому, подчеркнули в ведомстве, белорусские яйца можно в большей степени, нежели европейские, считать органической продукцией.

Фипронил, который был обнаружен в опасных яйцах в Европе, используется для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат категорически запрещено использовать для лечения животных, мясо которых употребляется в пищу. При попадании в организм человека он вызывает тошноту, головную боль, раздражение кожи и ведет к проблемам с щитовидной железой. Кроме того, может быть нарушена работа почек и печени.

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