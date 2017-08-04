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10:50 (мск), источник: Ежедневник.by

Рейтинг лучших стран для начала бизнеса: Беларусь — четвертая с конца

Страны-соседи Беларуси также в основном располагаются ближе к концу рейтинга лучших стран для начала бизнеса. Например, Россия — вторая сзади.

Источник: Reuters

Американское издание U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting обнародовали рейтинг лучших стран для начала бизнеса «Best Countries to Start a Business».

Рейтинг составляется на основе опроса более 6 тысяч деловых людей. Основными критериями для ранжирования являются доступные цены, бюрократические процедуры, низкие производственные затраты, связь с остальным миром и легкий доступ к столице, пишет thinktanks.by.

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Как говорится в исследовании, относительно низкие первоначальные затраты и упорядоченные процедуры делают привлекательными для предпринимателей страны Азии. По данным Всемирного банка, в 2014 году в странах Восточной Азии и Тихого океана было зарегистрировано более четверти новых коммерческих регистраций.

В глобальном масштабе Организация экономического сотрудничества и развития сообщает, что «создание новых предприятий имеет тенденцию к росту», хотя и не совсем вернулось к уровням, наблюдавшимся до финансового кризиса.

Первое место в рейтинге в рейтинге «Best Countries to Start a Business» в 2017 году (второй год подряд) занял Таиланд. На втором месте Китай. Замыкает тройку лидеров Малайзия. США в данном списке оказались на 7 позиции.

Из соседей Беларуси лучшее место — 50-е — у Латвии. Польша — на 52-й позиции. Украина — на 72-м месте. Собственно, сама Беларусь на 77 строчке, а Россия — на 79-ой.
Всего в рейтинге анализируется 80 стран. Замыкает список Иран.

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