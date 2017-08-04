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12:24 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске продолжают обновлять автобусы

Новые автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных красноярцев, будут курсировать по маршрутах № 27 и № 6.

Источник: РИА "Новости"

Красноярские перевозчики продолжают обновление подвижного состава с учетом интересов маломобильных горожан, сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города.

Так, на маршрутах № 27 «Междугородний автовокзал-Полигон» и № 6 «Красноярск — Северный — Столовая (ул. Затонская)» будут курсировать новые автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных пассажиров.

В рамках обновления подвижного состава для маршрута № 27 приобрели 3 автобуса с откидными аппарелями марки МАЗ 206067. Два из них уже работают на маршруте, а третий выйдет на линию в ближайшее время. На маршруте № 6 в текущем году заменено 7 автобусов из 22 ежедневно выходящих в линию. На сегодняшний день 3 автобуса данного маршрута имеют низкопольную конструкцию.

Ранее на этих маршрутах не было транспорта, приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе выездного мероприятия удобство новых автобусов совместно с исполняющим обязанности заместителя главы города — руководителем департамента транспорта Анатолием Зуевым оценил маломобильный пассажир Александр Ткачёв.

«Созданию безбарьерной среды в нашем городе сейчас уделяется очень большое внимание. Перевозчики также взяли на себя серьёзную задачу по приобретению автобусов, которыми могут пользоваться ограниченные в передвижении пассажиры, — отмечает Александр Ткачёв. — Сегодня мы видим, что процесс идёт, приобретаются удобные и комфортные автобусы, проводится работа с персоналом. Могу авторитетно заявить, что большинство экипажей стараются максимально помочь маломобильным пассажирам при посадке и высадке. Совместно с департаментом транспорта регулярно проверяем работу перевозчиков, во многом благодаря нашим совместным рейдам культура перевозок повышается, всё больше “колясочников” выходят из дома».

Проведение в 2016 году конкурса на осуществление пассажирских перевозок стимулировало предпринимателей к обновлению подвижного состава. Перевозчики покупают автобусы более высокого экологического класса, в том числе приспособленные к перевозке маломобильных групп населения.

«Учитывая обращения горожан, предприниматели приобретают более современные автобусы с бесступенчатым входом, — отмечает Анатолий Зуев. — Подобная конструкция позволяет сократить время посадки и высадки пассажиров, делает её более безопасной. В новых автобусах также предусмотрена функция наклона салона при подходе к остановочному пункту, установлены аппарели для людей с повышенными потребностями. На сегодняшний день подвижной состав, приспособленный для перевозки маломобильных граждан, обновлён на 47 маршрутах общественного транспорта. Работа в данном направлении продолжается».

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