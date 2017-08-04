Иркутская область намерена развивать медицинский туризм

Источник: РИА "Новости"

Правительство Иркутской области подало заявку для включения в федеральный пилотный проект по развитию въездного медицинского туризма. Об этом на совещании с главными врачами рассказал министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, сообщает 4 августа 2017 года пресс-служба министерства. В заявку вошли Иркутская государственная областная детская клиническая больница, Иркутская областная клиническая больница, областной онкологический диспансер, Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

Пилотный проект по развитию въездного медицинского туризма реализуется в формате государственно-частного партнерства. Якорной компанией является ООО СК «ВТБ-Страхование». Сегодня это единственная государственная страховая компания в России, она ведёт отбор ведущих медклиник для участия в проекте.

В Россию едут лечиться граждане Италии, Финляндии, Норвегии, Чехии, Австрии. Однако в рамках программы предполагается взаимодействовать с теми странами, где недостаточный уровень медицинского оборудования, наблюдается дефицит высококвалифицированной помощи, а также упрощен визовый режим с РФ. Учитываются и традиционно близкие отношения с Россией. Для Иркутской области в этом смысле интересны страны ближнего зарубежья, в частности, Таджикистан, Узбекистан, и Юго-Восточной Азии, прежде всего, Китай, Вьетнам.

В Приангарье есть врачи и медицинские организации, которые владеют исключительными видами медпомощи и имеют международный рейтинг. Кроме вошедших в заявку учреждений уникальными технологиями обладают Иркутская городская клиническая больница № 3, городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница и другие. В областной больнице существенно возросло количество эндоваскулярных вмешательств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, освоены и внедрены методики «гибридных», двухэтапных и малоинвазивных операций. В областном диспансере имеется уникальный линейный ускоритель и гамматерапевтический аппарат. Медицинская организация активно взаимодействует с зарубежными коллегами. На протяжении 12 лет ведется сотрудничество с национальным онкологическим центром города Токио. Онкологи, хирурги, эндоскописты ежегодно приглашаются в Иркутск на конференции, семинары и мастер-классы. Национальный онкологический центр Токио посетили 12 иркутских врачей, четверо из них побывали в центре несколько раз. Врачи, которые прошли стажировку в Японии, самостоятельно выполняют передовые эндоскопические операции на желудке и кишечнике.

В областной детской больнице ежегодно консультативно-диагностическую, специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь получают более 10 тысяч ребятишек из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края и других регионов. Оснащение клинико-диагностической лаборатории позволяет проводить весь перечень современных лабораторных исследований. В работу внедрено более 400 новых технологий. Все исследования выполняются на высокотехнологичном оборудовании с качественными реагентами. Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» выполняет диагностику мирового уровня, осуществляет лечение близорукости, дальнозоркости, глаукомы, заболеваний сетчатки и зрительного нерва, катаракты, патологии роговицы. В учреждении работают высококвалифицированные офтальмологи, анестезиологи, операционные медицинские сестры. Филиал оснащен по последнему слову техники, что позволяет проводить хирургическое вмешательство эффективно и безопасно.

Иркутская область готова статья принимающим регионом и вести переговоры со страховщиками в Иркутске, КНР и Республике Корея. В городе есть высококлассные кардиохирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, кардиологи, хирурги-трансплантологи, реаниматологи, офтальмологи.

Олег Ярошенко отметил, что развитие медицинского въездного туризма откроет новые перспективы для региона. В Приангарье трудятся уникальные врачи, но для того, чтобы к ним приехали лечиться пациенты из-за рубежа, необходим сервис и инфраструктура. На это и нацелена федеральная программа. Благодаря участию в ней Иркутская область сможет получить предсказуемый поток медицинских туристов и привлечь инвестиции для развития передовой высокотехнологичной качественной медицины.

Вместе с этим будет развиваться туризм и туристическая инфраструктура, следовательно, увеличатся поступления в бюджеты всех уровней, будут созданы новые рабочие места. У медицинских организаций появится возможность получить дополнительные средства для покупки оборудования, доплаты врачам, переоборудования палат, привлечения молодых специалистов.