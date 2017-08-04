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11:59 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининград привезли 86 000 зараженных трипсом кенийских роз

В Калининградскую область морем пришли крупные партии кенийских роз, зараженных калифорнийским цветочным трипсом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обнаружили их на постах СВХ «БВК-Инвест» и СВХ «Инмар». Объем ввезенной продукции оказался более 86 000 шт, объем зараженной продукции — 140 шт.

В итоге поступившая в порты продукция по итогам проверки была уничтожена.

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