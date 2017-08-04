УФАС по РТ: В Казани появилась контрафактная продукция к ЧМ-2018

«Мы не знаем о производителях несанкционированной продукции, скорее всего, она произведена в Китае», — сообщил Игорь Павлов. Он добавил, что в Казани товар реализовывался ООО «Тройка Плюс». Из открытых источников журналист ИА «Татар-информ» выяснил, что основная деятельность организации — «торговля розничной одежды в специализированных магазинах».