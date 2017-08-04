Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
«Правит беспредел»: эксперт о разгуле бандитизма на Украине
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

УФАС по РТ: В Казани появилась контрафактная продукция к ЧМ-2018

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Один из магазинов в Казани продавал спортивные сумки с товарным знаком «Russia 2018», об этом сообщил заместитель руководителя УФАС по РТ Игорь Павлов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы не знаем о производителях несанкционированной продукции, скорее всего, она произведена в Китае», — сообщил Игорь Павлов. Он добавил, что в Казани товар реализовывался ООО «Тройка Плюс». Из открытых источников журналист ИА «Татар-информ» выяснил, что основная деятельность организации — «торговля розничной одежды в специализированных магазинах».

По его словам, такие дела находятся под особым контролем антимонопольных служб. «Россия приняла соответствующие обязательства, принимая чемпионат мира по футболу в 2018 году», — отметил Павлов.

УФАС РТ выдало организации предупреждение о снятии с продажи данной продукции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Айдар Халим: Встреча в клубе Тукая для меня – эхо 60-х годов
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь