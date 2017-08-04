Александр Ярошук: «Ремонт моста “Деревянного” планируем закончить в ноябре»

Источник: Вести - Калининград

Дорожники вышли на объект в апреле и планируют завершить работы по ремонту в ноябре.

Мост «Деревянный» — памятник истории и культуры регионального значения. На его ремонт из бюджета Калининградской области выделено 91,8 млн рублей. Заказчик работ по этому объекту — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». В соответствии с техническим заданием срок выполнения работ по ремонту моста «Деревянный» — 240 календарных дней (8 месяцев) с момента заключения контракта. Работы на объекте планируется завершить в ноябре.

Как доложил директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов, до 15 августа подрядчик завершит работы на металлоконструкциях моста и начнет устанавливать опалубку, до конца августа на продольной части моста устроят железобетонную плиту. После чего пешеходный трафик перенесут на другую сторону моста.