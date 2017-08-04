Александр Ярошук: «Ремонт моста “Деревянного” планируем закончить в ноябре»
Глава Калининграда Александр Ярошук проверил ход работ по ремонту моста «Деревянного».
Глава Калининграда Александр Ярошук проверил ход работ по ремонту моста «Деревянного».
Дорожники вышли на объект в апреле и планируют завершить работы по ремонту в ноябре.
Мост «Деревянный» — памятник истории и культуры регионального значения. На его ремонт из бюджета Калининградской области выделено 91,8 млн рублей. Заказчик работ по этому объекту — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». В соответствии с техническим заданием срок выполнения работ по ремонту моста «Деревянный» — 240 календарных дней (8 месяцев) с момента заключения контракта. Работы на объекте планируется завершить в ноябре.
Как доложил директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов, до 15 августа подрядчик завершит работы на металлоконструкциях моста и начнет устанавливать опалубку, до конца августа на продольной части моста устроят железобетонную плиту. После чего пешеходный трафик перенесут на другую сторону моста.
«Сложностей на этом объекте нет. Планируем завершить здесь работы 15 ноября. Мы нашли техническое решение, которое позволит обеспечить пешеходный трафик в течение всего ремонта и при этом не увеличивать сроки производства работ. Обращаюсь ко всем калининградцам с просьбой не разбирать на сувениры старую ограду “Деревянного” моста. Старые ограждения с этого моста мы снимем и передадим в музей “Фридландские ворота”, чтобы они сохранились для потомков. Новые ограждения изготовят по историческим эскизам». — прокомментировал глава Калининграда Александр Ярошук.