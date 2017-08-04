Онкоцентр и три парома: Калининградской области выделили бюджетные деньги на приоритетные проекты
Правительство РФ выделило Калининградской области средства на развитие ряда приоритетных направлений. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Правительство РФ выделило Калининградской области средства на развитие ряда приоритетных направлений. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Вопросы ассигнований для Калининградской области подняли на совещании у Председателя Правительства Дмитрия Медведева. В ходе встречи обсудили расходную составляющую федерального бюджета на ближайшие три года.
В Калининградской области средства получат сразу несколько проектов. Так, Минфин включит в проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов 5,1 млрд рублей на строительство и эксплуатацию трёх паромов для переправы Балтийск —
Ещё одним проектом займётся Минтранс и РЖД. Они проработают вопрос о финансировании строительства подъездных путей к международному морскому терминалу для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском.
Комментируя результаты совещания, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отметил объём совместной работы с федеральными органами исполнительной власти. Он назвал период переговоров тяжёлым, но продуктивным.
«Мы со своей стороны проявили твердость и настойчивость в результате чего нам удалось согласовать необходимый объем федерального финансирования на столь необходимые нашей области проекты. Очень приятно, но вместе с тем и ответственно, что Правительство России и Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяют так много внимания вопросам развития Калининградской области. Теперь крайне важно эффективно использовать федеральные деньги для скорейшего развертывания и паромной переправы и онкоцентра и других проектов», — отметил глава региона.