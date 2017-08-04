Онкоцентр и три парома: Калининградской области выделили бюджетные деньги на приоритетные проекты

Источник: Клопс.ru

Вопросы ассигнований для Калининградской области подняли на совещании у Председателя Правительства Дмитрия Медведева. В ходе встречи обсудили расходную составляющую федерального бюджета на ближайшие три года.

В Калининградской области средства получат сразу несколько проектов. Так, Минфин включит в проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов 5,1 млрд рублей на строительство и эксплуатацию трёх паромов для переправы Балтийск — Усть-Луга. То же ведомство предусмотрит 3,11 млрд рублей на строительство онкоцентра в Калининградской области и направит 6,2 млрд рублей из бюджета на строительство по дну Балтийского моря волоконно-оптической линии связи с основной территорией России. Последний проект обеспечит область надёжным каналом выхода в интернет и повысит информационную безопасность региона. Его Минфин выполнит вместе с Минкомсвязи РФ.

Ещё одним проектом займётся Минтранс и РЖД. Они проработают вопрос о финансировании строительства подъездных путей к международному морскому терминалу для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском.

Комментируя результаты совещания, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отметил объём совместной работы с федеральными органами исполнительной власти. Он назвал период переговоров тяжёлым, но продуктивным.