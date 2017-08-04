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12:37 (мск), источник: Tengrinews

Построить жилой дом дешевле, чем тюрьму — МВД РК

Построить жилой дом дешевле, чем тюрьму. Такое мнение выразил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопрос о модернизации пенитенциарной инфраструктуры, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства РК заместитель министра Ерлан Тургумбаев отметил, что материально-техническая база многих учреждений УИС устарела и требует модернизации. МВД проводит работу по строительству и реконструкции учреждений, в том числе для перехода с барачно-отрядного на покамерное содержание осужденных.

«Я уже говорил, что у нас пенитенциарная система она в материальном плане очень “финансоемкая”. Даже строительство одного здания либо жилого дома по финансам будет дешевле, чем строительство одной тюрьмы. Потому что к строительству любой тюрьмы у нас другие требования — это и бетонные заборы, там много арматуры, много металла, который делается для фундамента, стен, очень много решеток. Практически, цена любого учреждения КУИС, она увеличивается в 2−3 раза из-за этих охранных мероприятий», — пояснил заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Мы за все время проводили реконструкции нескольких колоний, но до строительства у нас пока дело не дошло. В шести регионах у нас акимы выделили земельные участки под строительство колоний нового типа по европейским стандартам, где будет покамерное содержание осужденных. На сегодня мы подготовили проектно-сметную документацию и сейчас внесли предложение в Министерство финансов, в рамках государственного и частного партнерства, сделать несколько таких показательных колоний», — добавил Тургумбаев.

Он отметил, что на сегодня в Казахстане уже закрыто восемь исправительных учреждений. Девятая колония будет закрыта до конца этого года.

«Потому что там нет санитарных условий. Старые здания практически не подлежат ремонту. Ну и количество тюремного населения у нас уменьшилось», — резюмировал замминистра внутренних дел РК.

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