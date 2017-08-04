Toyota и Mazda построят совместный завод в США

Завод предполагается открыть к 2021 году. Строительство будет стоить 1,6 миллиарда долларов. Предприятие будет выпускать до 300 тысяч машин в год, на нем смогут работать до четырех тысяч человек.

Toyota ранее планировала производить машины Corolla для североамериканского рынка на строящемся заводе в Мексике. Эти планы критиковал президент США Дональд Трамп. Теперь компания решила выпускать на мексиканском заводе машины Tacoma. В июле стало известно, что Toyota, уже выпускающая несколько моделей электромобилей на литий-ионных аккумуляторах, работает над машиной на более эффективных твердотельных батареях; такие машины будут заряжаться за несколько минут.