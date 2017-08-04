В Новосибирской области ожидается богатый урожай

«Первые два месяца этим летом погода была комфортная. На начало июля запас влаги в почве был оптимальным для сева и развития сельскохозяйственных культур. Но несмотря на это, температура превышала среднемесячные показатели на 4−10 градусов. С одной стороны, это способствовала бурному росту растений. С другой стороны, это способствовало иссушению почвы. Массовой засухи и гибели урожая удалось избежать благодаря обильным осадкам в июле», — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.