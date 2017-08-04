В Новосибирской области ожидается богатый урожай
В этом году для роста посевных культур сложились уникальные погодные условия.
В этом году для роста посевных культур сложились уникальные погодные условия.
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«Первые два месяца этим летом погода была комфортная. На начало июля запас влаги в почве был оптимальным для сева и развития сельскохозяйственных культур. Но несмотря на это, температура превышала среднемесячные показатели на 4−10 градусов. С одной стороны, это способствовала бурному росту растений. С другой стороны, это способствовало иссушению почвы. Массовой засухи и гибели урожая удалось избежать благодаря обильным осадкам в июле», — сообщила начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
По словам специалистов, июль выдался немного прохладней: на 1−3 градуса, сильные дожди и повышенная влажность воздуха (60−80%) способствовали активному развитию различных культур. Поэтому уборочная кампания в Новосибирской области уже началась. Первыми на сбор урожая вышли аграрии Купинского и Карасукского районов. По мнению экспертов, этим летом природой были созданы очень благоприятные условия, поэтому и урожай должен быть богатым.