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13:17 (мск), источник: Tengrinews

До Алаколя можно будет доехать на поезде

К началу следующего туристического сезона запустят железнодорожное сообщение Усть-Каменогорск — Шар — станция Жаланашколь. Об этом рассказал отдыхающим аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время рабочей поездки на Алаколь.

Источник: Tengrinews

«Мы решим все проблемы с транспортным сообщением, и тогда тысячи восточно-казахстанцев смогут спокойно и в комфортных условиях добираться до Алаколя, — пояснил Даниал Ахметов.

— Все концептуальные и системообразующие вопросы будут решены" Кроме этого, будет проведен ремонт автомобильной дороги от станции Жаланашколь до Алаколя, которая многие годы не обновлялась. Это позволит жителям южных регионов Казахстана гораздо быстрее доехать до места отдыха.

Напомним, что благоустройство побережья Алаколя проводится в рамках проекта по развитию внутреннего туризма программы «Рухани жаңғыру».

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