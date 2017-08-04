До Алаколя можно будет доехать на поезде
К началу следующего туристического сезона запустят железнодорожное сообщение
К началу следующего туристического сезона запустят железнодорожное сообщение
«Мы решим все проблемы с транспортным сообщением, и тогда тысячи
— Все концептуальные и системообразующие вопросы будут решены" Кроме этого, будет проведен ремонт автомобильной дороги от станции Жаланашколь до Алаколя, которая многие годы не обновлялась. Это позволит жителям южных регионов Казахстана гораздо быстрее доехать до места отдыха.
Напомним, что благоустройство побережья Алаколя проводится в рамках проекта по развитию внутреннего туризма программы «Рухани жаңғыру».