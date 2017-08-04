Жителей пятиэтажек по программе реновации переселят в дома без парковок
Власти предлагают в качестве альтернативы платные парковки.
Власти предлагают в качестве альтернативы платные парковки.
Московские власти намерены в рамках пилотных проектов по реновации реализовать концепцию дворов без машин. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает РИА Новости.
«Мы сделали исследование, посмотрели, сколько по факту в городе стоит машин. Мы поняли, что сегодняшняя фактическая обеспеченность парковками на 3−5 квартир, по разным оценкам, составляет одно
Жильцам предложат оставлять автомобили на
Мы не хотим вступать в конфликт, с сегодня, может быть, устаревшими взглядами. Есть жесткие правила, и есть взгляды людей, надо с этим работать не революционно, а эволюционно. Мы предлагаем максимально размещать парковки в улично-дорожной сети.
Он добавил, что в рамках пилотных проектов предлагается придерживаться концепции дворов без машин. «Мы считаем, что во дворах не надо делать паркинг. Мы понимаем, что