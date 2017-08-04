Жителей пятиэтажек по программе реновации переселят в дома без парковок

Источник: Агентство «Москва»

Московские власти намерены в рамках пилотных проектов по реновации реализовать концепцию дворов без машин. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает РИА Новости.

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«Мы сделали исследование, посмотрели, сколько по факту в городе стоит машин. Мы поняли, что сегодняшняя фактическая обеспеченность парковками на 3−5 квартир, по разным оценкам, составляет одно машино-место. Это до семи квартир на машино-место», — рассказал Кузнецов.

Жильцам предложат оставлять автомобили на улично-дорожной сети, которая станет более плотной. Кроме того, по данным исследования, организация дополнительных уровней парковки даёт обеспеченность до одного машино-места на две-три квартиры, добавил Кузнецов. Таким образом, фактическая обеспеченность машино-местами может увеличиться в два раза.

Мы не хотим вступать в конфликт, с сегодня, может быть, устаревшими взглядами. Есть жесткие правила, и есть взгляды людей, надо с этим работать не революционно, а эволюционно. Мы предлагаем максимально размещать парковки в улично-дорожной сети. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы