На трассе Калининград-Балтийск появятся два моста и новый слой асфальта
Опасных участков на дороге Калининград — Балтийск станет меньше.
Опасных участков на дороге Калининград — Балтийск станет меньше.
Сейчас в местах, где не единожды происходили ДТП идут ремонтные работы. На трассе появятся два моста и новый слой асфальта.
Константин Морозов, корреспондент:
— Изношенность этого моста на трассе Калининград — Балтийский составляет 100%, если вверх посмотреть, то тут отваливаются куски, когда проезжают большегрузы, он вибрирует. Сейчас здесь появится новый путепровод, более широкий.
Сейчас по обоим берегам реки Нельмы вырублены все деревья и завезены строительные материалы. Все готово к началу работ.
Александр Лехман, представитель подрядчика:
— Сейчас будем забивать сваи. Сейчас мы будем делать планировку нашей будущей дороги.
Мост через Нельму, как и соседний путепровод, находящийся на 23 километре трассы Калининград — Балтийск, были построены еще до начала Великой Отечественной. Эти два объекта попали в список не только
Александр Рольбинов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Самое, конечно, главное, что у нас эта дорога, сильно напряженная, идет к Балтийску к терминалу, здесь постоянно ходят большегрузные автомобили, контейнеровозы и конечно эти радиусы искривления, исправления очень важны с точки зрения безопасности.
В нескольких километрах дальше по трассе идут ремонтные работы. Строители специальной машиной снимают верхний слой, сверху укладывают новый асфальт, выравнивающий поверхность от ям.
На протяжении дороги таких участков несколько. Водителям, как и при реверсивном движении, приходится несколько минут провести в очереди из машин. Калининградца Николая Козловского это не смущает.
Николай Козловский, житель Калининграда:
— Плохая дорога была, ямы, а сейчас получше, сделается, будет отлично! — А не смущают пробки? — Нет! Такая работа у людей! Нужно делать дороги!
На трассе Калининград делают комфортные условия не только для легковушек, но и для их больших и тяжелых товарищей.
Виктор Куцаков, представитель подрядчика:
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Константин Морозов, корреспондент:
— Ремонт дороги Переславское — Круглово подходит к концу. Здесь было произведено усиление. Строители просто уложили два слоя асфальта.