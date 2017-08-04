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14:01 (мск), источник: Вести - Калининград

На трассе Калининград-Балтийск появятся два моста и новый слой асфальта

Опасных участков на дороге Калининград — Балтийск станет меньше.

Сейчас в местах, где не единожды происходили ДТП идут ремонтные работы. На трассе появятся два моста и новый слой асфальта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Константин Морозов, корреспондент:

 — Изношенность этого моста на трассе Калининград — Балтийский составляет 100%, если вверх посмотреть, то тут отваливаются куски, когда проезжают большегрузы, он вибрирует. Сейчас здесь появится новый путепровод, более широкий.

Сейчас по обоим берегам реки Нельмы вырублены все деревья и завезены строительные материалы. Все готово к началу работ.

Александр Лехман, представитель подрядчика:

 — Сейчас будем забивать сваи. Сейчас мы будем делать планировку нашей будущей дороги.

Мост через Нельму, как и соседний путепровод, находящийся на 23 километре трассы Калининград — Балтийск, были построены еще до начала Великой Отечественной. Эти два объекта попали в список не только из-за своего ветхого состояния, но и потому, что это аварийно-опасные участки дороги. Проектирование велось так, чтобы увеличить видимость водителям.

Александр Рольбинов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:

 — Самое, конечно, главное, что у нас эта дорога, сильно напряженная, идет к Балтийску к терминалу, здесь постоянно ходят большегрузные автомобили, контейнеровозы и конечно эти радиусы искривления, исправления очень важны с точки зрения безопасности.

В нескольких километрах дальше по трассе идут ремонтные работы. Строители специальной машиной снимают верхний слой, сверху укладывают новый асфальт, выравнивающий поверхность от ям.

На протяжении дороги таких участков несколько. Водителям, как и при реверсивном движении, приходится несколько минут провести в очереди из машин. Калининградца Николая Козловского это не смущает.

Николай Козловский, житель Калининграда:

 — Плохая дорога была, ямы, а сейчас получше, сделается, будет отлично! — А не смущают пробки? — Нет! Такая работа у людей! Нужно делать дороги!

На трассе Калининград делают комфортные условия не только для легковушек, но и для их больших и тяжелых товарищей.

Виктор Куцаков, представитель подрядчика:

 — Из-за того, что растут деревья по обочинам, за счет этого дорога очень узкая, расходиться большегрузам очень тяжело, мы стараемся максимально расширить дорогу. То есть в местах, где возможно, мы увеличиваем ширину.

Константин Морозов, корреспондент:

 — Ремонт дороги Переславское — Круглово подходит к концу. Здесь было произведено усиление. Строители просто уложили два слоя асфальта.

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