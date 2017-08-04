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13:48 (мск), источник: БЕЛТА

Завод коробок передач под Минском построят к 2021 году

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода коробок передач» продлена до 2021 года. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко от 1 августа № 272 опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в указ от 10 апреля 2014 года № 157, в соответствии с которым проект должен был быть реализован за 2014−2017 годы на территории Минского района.

Нынешний инвестпроект включает строительство завода по производству механических, гидромеханических коробок передач и элементов электромеханических коробок передач с необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой к нему, а также освоение выпуска этой продукции.

Строительство завода, выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ, финансирование хозяйственной деятельности общества, которое является заказчиком по проектированию и возведению данного предприятия, будут осуществляться за счет средств инновационного фонда Минского горисполкома и иных источников, не запрещенных законодательством.

Минскому горисполкому поручено в трехмесячный срок принять решение о безвозмездной передаче в собственность Беларуси находящихся в собственности Минска 490 акций ОАО «Завод гидромеханических передач» номинальной стоимостью Br100 на общую сумму Br49 тыс.

Указ вступает в силу после официального опубликования.

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