Активная молодежь Башкирии получила федеральные гранты на сумму 4,5 млн рублей

Об этом шла речь на встрече главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина и министра молодежной политики и спорта РБ Андрея Иванюты с участниками — грантополучателями молодежного форума.

Общение длилось более часа. Молодые люди рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее. Многие идеи, которые удостоились денежных призов, уже сегодня воплощаются в жизнь.

Аспирантка Башкирского государственного аграрного университета Катерина Малютина успешно развивает технологию получения безвирусных семян картофеля на базе аэропонных установок. Лабораторию и посевные площадки для разработок молодому ученому предоставили в фермерском хозяйстве «Агли» в Чишминском районе.

Алмаз Гатауллин, аспирант Уфимского научного центра Российской академии наук, внедряет придуманный им препарат нового поколения для пчел — Хитамилан. Этот препарат, созданный на основе натуральных продуктов пчеловодства, может стать лучшей альтернативой антибиотикам.

Александр Юдин, ставший лауреатом 2016 года с проектом «Лица Победы», уже выпустил третью книгу с одноименным названием о ветеранах Великой Отечественной войны. Один экземпляр он подарил Михаилу Закомалдину.