Какую надбавку к пенсии получат работающие пенсионеры?

Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа.

Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), это повышение коснется около 14,3 миллионов пожилых граждан и инвалидов. Также доплата положена получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Перерасчёт носит беззаявительный характер.

Размер выплат работающим пенсионерам увеличится примерно на 200 рублей. Сумма прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.