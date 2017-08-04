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16:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Какую надбавку к пенсии получат работающие пенсионеры?

Размер выплат зависит от зарплаты пенсионера в 2016 году.

Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа.

Как сообщает Пенсионный фонд России (ПФР), это повышение коснется около 14,3 миллионов пожилых граждан и инвалидов. Также доплата положена получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Перерасчёт носит беззаявительный характер.

Размер выплат работающим пенсионерам увеличится примерно на 200 рублей. Сумма прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трёх пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.

«Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей», — поясняют специалисты ПФР.

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