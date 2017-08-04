Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
В РФ находящийся под домашним арестом министр спас девушку
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: стало известно, как живет экс-жена Цыганова с семью детьми
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
90-килограммовая модель показала смелое фото
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Не нужна армии новая техника, хоть тресни — в Раде
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:49 (мск), источник: Новый Калининград

Елена Дятлова: Ремонтные работы на пр-те Калинина и А. Невского закончены

Работы по ремонту дорог на проспекте Калинина и ул. Александра Невского завершены. Об этом в пятницу на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написала врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

Источник: Новый Калининград

«Снова предлагаю ознакомиться со сводкой по ходу ремонта улиц и дорог по программе “Безопасные и качественные дороги”. Основное внимание областным трассам, так как на проспекте Калинина и на ул. А. Невского работы закончены, на Московском проспекте по решению технической комиссии работы продлены. На улице Емельянова продолжают устройство выравнивающего слоя и начаты работы по устройству верхнего слоя покрытия, производятся работы по срезке завышенных обочин, более чем на 40% произведена выправка и замена бортового камня. В начальной стадии работы на ул. Дзержинского», — отметила Елена Дятлова.

По ее словам, особенно быстрыми темпами идут ремонтные работы на дорогах Калининградской области на участке Переславское-Круглово.

«На автодороге Переславское-Круглово, протяженностью 14,5 км, значительно увеличились темпы работ, если к концу прошлой недели выравнивающий слой был уложен на 41%, то за прошедшую неделю эту цифру довели до 83% и на 20% уложен верхний слой», — уточнила врио министра.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: вжух — и в Польше, Ярошук разбушевался и всё про джаз
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
МЧС не может связаться с 17 горнорабочими рудника «Мир»
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Коалиция подтвердила гибель 624 мирных жителей в Сирии и Ираке
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь