Елена Дятлова: Ремонтные работы на пр-те Калинина и А. Невского закончены

«Снова предлагаю ознакомиться со сводкой по ходу ремонта улиц и дорог по программе “Безопасные и качественные дороги”. Основное внимание областным трассам, так как на проспекте Калинина и на ул. А. Невского работы закончены, на Московском проспекте по решению технической комиссии работы продлены. На улице Емельянова продолжают устройство выравнивающего слоя и начаты работы по устройству верхнего слоя покрытия, производятся работы по срезке завышенных обочин, более чем на 40% произведена выправка и замена бортового камня. В начальной стадии работы на ул. Дзержинского», — отметила Елена Дятлова.
По ее словам, особенно быстрыми темпами идут ремонтные работы на дорогах Калининградской области на участке Переславское-Круглово.
«На автодороге Переславское-Круглово, протяженностью 14,5 км, значительно увеличились темпы работ, если к концу прошлой недели выравнивающий слой был уложен на 41%, то за прошедшую неделю эту цифру довели до 83% и на 20% уложен верхний слой», — уточнила врио министра.