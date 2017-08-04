Елена Дятлова: Ремонтные работы на пр-те Калинина и А. Невского закончены

«Снова предлагаю ознакомиться со сводкой по ходу ремонта улиц и дорог по программе “Безопасные и качественные дороги”. Основное внимание областным трассам, так как на проспекте Калинина и на ул. А. Невского работы закончены, на Московском проспекте по решению технической комиссии работы продлены. На улице Емельянова продолжают устройство выравнивающего слоя и начаты работы по устройству верхнего слоя покрытия, производятся работы по срезке завышенных обочин, более чем на 40% произведена выправка и замена бортового камня. В начальной стадии работы на ул. Дзержинского», — отметила Елена Дятлова.