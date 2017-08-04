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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

МВД о нарушениях на уборочной: разукомплектованная техника и зерно под открытым небом

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел проводит рейды для профилактики правонарушений во время уборочной кампании. Предварительные результаты проверок выявили ряд серьезных недостатков, связанных в том числе с несоблюдением трудовой дисциплины. Об этом газете «На страже» заявили в ГУБЭП криминальной милиции МВД, сообщает БЕЛТА.

Рейды начались 27 июля. По данным на 1 августа, за непринятие мер по устранению недостатков в отношении должностных лиц составлено пять административных протоколов. Руководителям организаций агропромышленного комплекса выдано около 60 предписаний, 30 человек привлечены к ответственности за игнорирование этих требований. В органы исполнительной власти направлено более 80 представлений о причинах и условиях, способствующих совершению противоправных деяний, а также упущениях в работе хозяйств.

Мониторинг позволил выявить проблемы, препятствующие качественной уборке и обеспечению сохранности урожая. Одна из основных — ненадлежащее состояние сельскохозяйственной техники. Например, на территории машинного двора ОАО «Белыничи» стражи правопорядка обнаружили зерноуборочный комбайн без двигателя, сиденья и электронного оборудования. Разукомплектованная техника — комбайн, погрузчик и трактор — хранилась и в хозяйстве, расположенном в деревне Комсеничи Круглянского района. А в ОАО «Железинский Агро» в Славгородском районе на момент проверки в нерабочем состоянии оказались два из пяти комбайнов. Аналогичные нарушения выявлены в Добрушском, Буда-Кошелевском, Брагинском, Кормянском, Слуцком, Борисовском, Солигорском, Столбцовском, Любанском районах. В ходе рейдов к ответственности привлечены работники, выпустившие на линию неисправный транспорт. В ряде случаев также оказалось, что сельхозмашины не прошли техосмотра.

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В некоторых хозяйствах не уделяют должного внимания обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей. На территории сельхозорганизаций порой отсутствуют ограждение или запирающие устройства, освещение, обеспечен свободный доступ в помещения для ремонта техники, где хранятся запчасти, а также в кабины транспортных средств с ключами в замках зажигания. В поле зрения правоохранителей оказались более десяти сторожей, находившихся на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Такие нарушения выявлены в Кировском, Белыничском, Славгородском, Кличевском, Горецком, Копыльском районах.

В период уборочной раскрыто несколько краж имущества сельхозорганизаций, возбуждены уголовные дела. Пресечены попытки мелких хищений топлива и зерна. Выявлено четыре факта хранения предназначенного для сельхозпредприятий дизельного топлива, которое незаконно присвоили работники. В ГУБЭП МВД фиксируют случаи, когда хозяйства не создают надлежащих условий для хранения урожая. Так, несмотря на неблагоприятную погоду, на территории зерносушильных комплексов в Горецком и Логойском районах семена рапса хранились под открытым небом, порой прямо на земле. В Молодечненском районе хоть и были сгружены под навесом, но на территории машинно-тракторного парка, где пропитались остатками горюче-смазочных материалов. В СХП «Солигорский райагросервис» под проливным дождем и палящим солнцем находилось 333 т зерна.

Рейды МВД продолжатся по 10 сентября. В состав специальных групп вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб. Они реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, хищений зерна.

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