Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: стало известно, как живет экс-жена Цыганова с семью детьми
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Аграрии Башкирии расширяют посевы кукурузы

УФА, 4 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сельхозпроизводители Башкортостана всё большее внимание уделяют выращиванию кукурузы. Так, аграрии Янаульского района приступили к выращиванию кукурузы на зерно по зерновой технологии. Экспериментальная площадь посевов здесь составила 75 га.

Выращиванию кукурузы, которая является основой белкового рациона крупного рогатого скота, придают большое значение и в ООО «САВА Агро-Япрык» Туймазинского района. Посевные площади, отведенные под эту культуру в этом году, увеличились. 500 гектаров засеяли семенами кукурузы, привезенными из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Франции. И сегодня на просторах полей этого хозяйства можно сравнить результаты всхожести разных сортов культур. Лидером стал представитель французской селекции, достигший трехметровой высоты.

Как отметил руководитель хозяйства Рамиль Халиуллин, урожайность французского сорта вдвое выше, чем у других видов культуры. С учётом грамотного земледелия, с одного гектара можно получить до 100 тонн зеленой массы. Кукуруза любит почву, богатую минеральными удобрениями, поэтому их внесли 400 килограммов на один гектар, что потребовало от хозяйства немалых затрат. Если погода не подведет, и еще два месяца температура воздуха будет держаться ночью не ниже 15 градусов, то прогнозы на урожайность — оптимистичные.

Ценный животноводческий корм из Краснодарского и Кабардино-Балкарского сортов будет храниться в силосных ямах, французский сорт пойдет на зерно. Таким образом, поголовье будет обеспечено сочными питательными кормами, включая и бобовые культуры. На сегодняшний день в хозяйстве заложено 3000 тонн многолетних трав, сообщили в администрации муниципалитета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спасатели подняли треть горняков из шахты «Мир» в Якутии
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь