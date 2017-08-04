Улица Симбирская в Волгограде станет полноценным дублером Первой продольной магистрали

Дорожные работы проводятся на участке протяженностью более 1,3 км. После восстановления улица Симбирская, переходящая в улицу Глубокоовражную, станет полноценным дублером Первой продольной магистрали и позволит перераспределить транспортные потоки в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, сообщили ВДТВ в мэрии.

Всего на улице Симбирской будет обновлено 18,5 тыс. кв. метров дорожного полотна. Работы будут завершены до конца октября.

Необходимо отметить, что дорога на улице Симбирской находилась в ужасном состоянии и поэтому принято решение о снятии старого слоя покрытия фрезой по всей плоскости. Далее на дорогу будет уложен слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Верхнее покрытие дороги будет состоять из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предусмотрено также восстановление горловин колодцев.