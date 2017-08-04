В Молдове подорожали некоторые продукты: на что взвинтили цены
Дорожает все подряд: как изменились цены, и подешевело ли хоть
Дорожает все подряд: как изменились цены, и подешевело ли хоть
КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Цены в Молдове — явление крайне непредсказуемое, и кажется, что иногда торговцы устанавливают их по
В целом, согласно статистике, цены производителей на агропродукцию за первые полгода увеличились на 0,7%. При этом растениеводческая продукция подешевела в среднем на 2,5%. Значительно упали в цене лук, кабачки, капуста, морковь, картофель, подсолнечник. Между тем стали дороже обходиться ягоды (на 18,9%), косточковые фрукты (на 14,8%), соя (на 10,8%), а также зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза и пшеница.
Продукция животного происхождения подорожала в среднем на 6,4%. Такая тенденция объясняется повышением цен на яйца на 20,8%. Также дороже стало обходиться молоко. Кроме того, выросли в цене свиньи в живом весе. А подешевели овцы и козы, крупный рогатый скот, птица в живом весе.