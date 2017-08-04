Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Как переехавшие из России Лужков с женой устроились за границей
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
90-килограммовая модель показала смелое фото
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
В Одессе может начаться второй Донбасс - власти Украины
В Кремле об удачной рыбалке Путина в Сибири
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Не нужна армии новая техника, хоть тресни — в Раде
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:36 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове подорожали некоторые продукты: на что взвинтили цены

Дорожает все подряд: как изменились цены, и подешевело ли хоть что-то в магазинах и на рынках Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Цены в Молдове — явление крайне непредсказуемое, и кажется, что иногда торговцы устанавливают их по какой-то собственной системе. Национальное бюро статистики республики опубликовало отчет по ценам на сельскохозяйственную продукцию в стране.

В целом, согласно статистике, цены производителей на агропродукцию за первые полгода увеличились на 0,7%. При этом растениеводческая продукция подешевела в среднем на 2,5%. Значительно упали в цене лук, кабачки, капуста, морковь, картофель, подсолнечник. Между тем стали дороже обходиться ягоды (на 18,9%), косточковые фрукты (на 14,8%), соя (на 10,8%), а также зерновые и зернобобовые культуры, кукуруза и пшеница.

Продукция животного происхождения подорожала в среднем на 6,4%. Такая тенденция объясняется повышением цен на яйца на 20,8%. Также дороже стало обходиться молоко. Кроме того, выросли в цене свиньи в живом весе. А подешевели овцы и козы, крупный рогатый скот, птица в живом весе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ограничения для водителей: не весь транспорт может ездить по Кишиневу
В Молдове подорожали некоторые продукты: на что взвинтили цены
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
МЧС не может связаться с 17 горнорабочими рудника «Мир»
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Коалиция подтвердила гибель 624 мирных жителей в Сирии и Ираке
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь