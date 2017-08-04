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15:45 (мск), источник: NewsKo

Долгострой по адресу ул. Щербакова, 43 вышел из списка «проблемных» объектов

Теперь на территории края 17 проблемных объектов, сообщает пресс-служба краевого минстроя. Ранее Орджоникидзевским райсудом города Перми было вынесено решение о признании дома по адресу ул. Щербакова, 43 пригодным к эксплуатации и отвечающим требованиям технических регламентов.

26 июля, после вступления в законную силу судебного акта, дом исключён из реестра «проблемных» объектов. Сразу после выдачи ЖСК «Щербакова, 43» справки о полной оплате пая пайщики приобретут право собственности на жильё.

Напомним, строительство жилого дома на ул. Щербакова, 43 началось в 2007 году. В 2014 году в ходе процедуры банкротства застройщика ООО «Транк» объект был передан в ЖСК.

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