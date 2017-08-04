Долгострой по адресу ул. Щербакова, 43 вышел из списка «проблемных» объектов
Теперь на территории края 17 проблемных объектов, сообщает
Теперь на территории края 17 проблемных объектов, сообщает
26 июля, после вступления в законную силу судебного акта, дом исключён из реестра «проблемных» объектов. Сразу после выдачи ЖСК «Щербакова, 43» справки о полной оплате пая пайщики приобретут право собственности на жильё.
Напомним, строительство жилого дома на ул. Щербакова, 43 началось в 2007 году. В 2014 году в ходе процедуры банкротства застройщика ООО «Транк» объект был передан в ЖСК.