Керченский металлургический завод получил заказ от РЖД — Дворкович

Источник: РИА "Новости"

«Керченский металлургический завод является хорошим примером начала кооперации с нашими крупными компаниями в гражданской промышленности. Речь идет о появлении первого заказа от компании “Российские железные дороги” на производство стрелочного оборудования. Это не единственное предприятие в России, которое занимается производством стрелочного оборудования. Но РЖД приняло стратегическое решение часть заказов на постоянной основе размещать именно здесь», — рассказал вице-премьер.

Он заверил, что в ближайшее время другие российские предприятия будут размещать большое количество заказов на предприятиях Крыма на долгосрочной основе.

Дворкович также добавил, что Минпром России поддержал проект по созданию Инженерингового центра изделий микро- и наноэлектроники на базе Севастопольского государственного университета. Объем поддержки по данному проекту уже составил 100 миллионов рублей.

По информации вице-премьера, в текущем году рост промышленного производства в Республике Крым составил 2,4%, в Севастополе — 3,2%.