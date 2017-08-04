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15:41 (мск), источник: РИА Крым

Керченский металлургический завод получил заказ от РЖД — Дворкович

ФЕОДОСИЯ, 4 авг — РИА Новости (Крым). ОАО «Российские железные дороги» обеспечило Керченский металлургический завод заказом по производству стрелочного оборудования. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович на выездном совещании о состоянии и перспективах развития промышленности Крыма и Севастополя, которое проходит под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева на судостроительном заводе «Море» в Феодосии.

Источник: РИА "Новости"

«Керченский металлургический завод является хорошим примером начала кооперации с нашими крупными компаниями в гражданской промышленности. Речь идет о появлении первого заказа от компании “Российские железные дороги” на производство стрелочного оборудования. Это не единственное предприятие в России, которое занимается производством стрелочного оборудования. Но РЖД приняло стратегическое решение часть заказов на постоянной основе размещать именно здесь», — рассказал вице-премьер.

Он заверил, что в ближайшее время другие российские предприятия будут размещать большое количество заказов на предприятиях Крыма на долгосрочной основе.

Дворкович также добавил, что Минпром России поддержал проект по созданию Инженерингового центра изделий микро- и наноэлектроники на базе Севастопольского государственного университета. Объем поддержки по данному проекту уже составил 100 миллионов рублей.

По информации вице-премьера, в текущем году рост промышленного производства в Республике Крым составил 2,4%, в Севастополе — 3,2%.

«Это хорошие цифры по меркам России, даже выше чем в среднем по Российской Федерации», — отметил Дворкович.

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