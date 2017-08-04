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16:20 (мск), источник: Городской репортер

Во время празднования 80-летия Ростовской области ограничат продажу алкоголя

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу МВД об ограничении продажи алкоголя во время празднования юбилея региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Ростовской области.

«Главам муниципалитетов рекомендовано проработать вопрос с руководителями торговых организаций, реализующих алкоголь», — говорится в сообщении.

Добавим, что в предстоящих юбилейных мероприятиях ожидается участие около 1 миллиона человек. Для обеспечения безопасности будут задействованы порядка 10 тысяч правоохранителей.

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