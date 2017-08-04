Во время празднования 80-летия Ростовской области ограничат продажу алкоголя
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу МВД об ограничении продажи алкоголя во время празднования юбилея региона. Об этом сообщает
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу МВД об ограничении продажи алкоголя во время празднования юбилея региона. Об этом сообщает
«Главам муниципалитетов рекомендовано проработать вопрос с руководителями торговых организаций, реализующих алкоголь», — говорится в сообщении.
Добавим, что в предстоящих юбилейных мероприятиях ожидается участие около 1 миллиона человек. Для обеспечения безопасности будут задействованы порядка 10 тысяч правоохранителей.