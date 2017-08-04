Ростов закупит украшения ко Дню города на 5 млн рублей

Власти Ростова объявили о проведении трех аукционов, по их итогам определятся компании, которые займутся оформлением Ростова ко Дню города. Общая цена контрактов составляет 5,1 млн рублей, из них почти 3 млн — начальная (максимальная) цена контракта на металлофлажные конструкции, объемные композиции и флажные композиции на опорах электротранспорта, чуть более 1 млн — на световые композиции, около 1,1 млн — на панно, рекламные конструкции и вертикальные растяжки.