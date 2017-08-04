Артемовский завод повезет вентиляторы на Кавказ
Для тоннелей и шахт.
Для тоннелей и шахт.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев оценил работу крупнейших предприятий Артемовского в ходе рабочей поездки 4 августа 2017 года, передает «Уралинформбюро».
Первым пунктом в программе врио губернатора Свердловской области стал машиностроительный завод «Вентпром». Это уникальное предприятие, которое выпускает вентиляторы для тоннелей, станций метрополитенов и шахт, а также газоотсасывающие вентиляторы, пылеуловители и другую продукцию для ведущих компаний России и СНГ.
Первый заместитель гендиректора Павел Вяткин поблагодарил Евгений Куйвашева за внимание к заводу, отметив, что от успешности его работы напрямую зависит благосостояние жителей муниципалитета.
Куйвашев поручил областному Минпрому совместно с руководством завода проработать вопрос о выпуске подшипников на базе «Вентпрома». Это не только позволит диверсифицировать производство, но и даст новые рабочие места.
К работе по расширению сотрудничества «Вентпрома» с
«В числе основных покупателей завода — УГМК, Росатом, ЕВРАЗ, метрополитены Москвы,
Кроме того, в ходе визита Евгений Куйвашев посетил площадку сервисного локомотивного депо «Артемовский», которое по решению РЖД и ОАО «Синара» определено базовым депо по сервисному обслуживанию газомоторных локомотивов. Глава региона оценил технические возможности ремонтного депо, а особое внимание уделил высокой квалификации работников предприятия.
«Очень ценю людей вашей профессии — крепких, надежных, основательных. На таких можно положиться в любой ситуации. Столетняя история Артемовского локомотивного депо показывает, что мастерство сильнее трудностей. Сегодня здесь ремонтируются все грузовые тепловозы Свердловского железнодорожного узла», — отметил Куйвашев.