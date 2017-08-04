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16:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Артемовский завод повезет вентиляторы на Кавказ

Для тоннелей и шахт.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев оценил работу крупнейших предприятий Артемовского в ходе рабочей поездки 4 августа 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Первым пунктом в программе врио губернатора Свердловской области стал машиностроительный завод «Вентпром». Это уникальное предприятие, которое выпускает вентиляторы для тоннелей, станций метрополитенов и шахт, а также газоотсасывающие вентиляторы, пылеуловители и другую продукцию для ведущих компаний России и СНГ.

Некоторое время назад из-за конфликта собственников завод оказался на грани закрытия, а его сотрудники едва не остались без работы. Урегулировать ситуацию удалось благодаря вмешательству главы региона.

Первый заместитель гендиректора Павел Вяткин поблагодарил Евгений Куйвашева за внимание к заводу, отметив, что от успешности его работы напрямую зависит благосостояние жителей муниципалитета.

Топ-менеджер провел для гостя экскурсию по цехам и рассказал о производственных планах, в частности, об укреплении сотрудничества со Ставропольским краем и расширении линейки выпускаемой продукции.

Куйвашев поручил областному Минпрому совместно с руководством завода проработать вопрос о выпуске подшипников на базе «Вентпрома». Это не только позволит диверсифицировать производство, но и даст новые рабочие места.

К работе по расширению сотрудничества «Вентпрома» с Северо-Кавказским регионом подключится региональное министерство промышленности и науки. По оценке руководителей завода, сегодня это одно из наиболее перспективных направлений сбыта продукции.

«В числе основных покупателей завода — УГМК, Росатом, ЕВРАЗ, метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минска, Баку. С 2012 года инвестиции в основной капитал предприятия превысили 1 миллиард рублей. Средства были направлены на обновление оборудования на всех переделах: на закупку станков с числовым программным управлением для механообработки деталей, установки плазменной резки, сварочное и другое оборудование», — сообщили «Уралинфорбюро» в департаменте информационной политики.

Кроме того, в ходе визита Евгений Куйвашев посетил площадку сервисного локомотивного депо «Артемовский», которое по решению РЖД и ОАО «Синара» определено базовым депо по сервисному обслуживанию газомоторных локомотивов. Глава региона оценил технические возможности ремонтного депо, а особое внимание уделил высокой квалификации работников предприятия.

«Очень ценю людей вашей профессии — крепких, надежных, основательных. На таких можно положиться в любой ситуации. Столетняя история Артемовского локомотивного депо показывает, что мастерство сильнее трудностей. Сегодня здесь ремонтируются все грузовые тепловозы Свердловского железнодорожного узла», — отметил Куйвашев.

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