Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина
В Бангладеш впервые успешно разделили сиамских близнецов
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
90-килограммовая модель показала смелое фото
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: стало известно, как живет экс-жена Цыганова с семью детьми
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
90-килограммовая модель показала смелое фото
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Не нужна армии новая техника, хоть тресни — в Раде
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
16:01 (мск), источник: "Российская газета"

Кабмин выделит на строительство трассы «Таврида» в Крыму 14 млрд рублей

Правительство заложит в бюджете 2018−2020 годов 780 миллионов рублей на реконструкцию и строительство в Крыму автомобильного подхода к Керченскому мосту, более 14 миллиардов предусмотрено на строительство автодороги «Таврида».

Премьер-министр Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом в Крыму, где провел совещание по развитию промышленности полуострова, сообщил об отдельных бюджетных планах правительства в отношении Республики Крым и Севастополя на 2018−2020 годы.

В частности, поручено в проекте бюджета на следующую трехлетку прописать средства на строительство трассы «Таврида», соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь.

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь — 14,36 миллиардов рублей», — сказал он.

На реконструкцию автомобильной дороги и автомобильного подхода к городу Керчь и транспортному переходу через Керченский пролив выделят 780 миллионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Определен характер травмы Игоря Акинфеева
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
МЧС не может связаться с 17 горнорабочими рудника «Мир»
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Коалиция подтвердила гибель 624 мирных жителей в Сирии и Ираке
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь