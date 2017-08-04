Кабмин выделит на строительство трассы «Таврида» в Крыму 14 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом в Крыму, где провел совещание по развитию промышленности полуострова, сообщил об отдельных бюджетных планах правительства в отношении Республики Крым и Севастополя на 2018−2020 годы.

В частности, поручено в проекте бюджета на следующую трехлетку прописать средства на строительство трассы «Таврида», соединяющей Керчь, Симферополь и Севастополь.

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь — 14,36 миллиардов рублей», — сказал он.