Экспертиза позволила сэкономить 81 миллиард рублей на городских заказах с начала года
Специалисты Москомэкспертизы с начала года выдали более трех тысяч заключений.
Специалисты Москомэкспертизы с начала года выдали более трех тысяч заключений.
Москомэкспертиза помогла сэкономить16 процентов от заявленной стоимости заказов, финансируемых из городского бюджета, сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.
По его словам, общая экономия составила 81 миллиард рублей. «Сегодняшний показатель — это 80-процентное выполнение показателя по экономии за весь 2016 год», — добавил глава Москомэкспертизы.
С января по июль эксперты выдали 3025 заключений по государственной и негосударственной экспертизам, а также по проверке достоверности определения сметной стоимости проектов. Из них положительными оказались 2689, в том числе по городским заказам — 2226.