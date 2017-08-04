Экспертиза позволила сэкономить 81 миллиард рублей на городских заказах с начала года

По его словам, общая экономия составила 81 миллиард рублей. «Сегодняшний показатель — это 80-процентное выполнение показателя по экономии за весь 2016 год», — добавил глава Москомэкспертизы.

С января по июль эксперты выдали 3025 заключений по государственной и негосударственной экспертизам, а также по проверке достоверности определения сметной стоимости проектов. Из них положительными оказались 2689, в том числе по городским заказам — 2226.