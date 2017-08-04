Екатеринбургский застройщик «Брусника» оштрафован на полмиллиона рублей

Источник: УралИнформБюро

Строительная компания «Брусника» заплатит дольщикам ЖК «Квартал новаторов» по суду более полумиллиона рублей в качестве неустойки за не сданную в срок квартиру. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Спор между семьей Л. и застройщиком разгорелся в апреле 2017 года. Предметом стала квартира в новостройке на углу улиц Ломоносова-Новаторов. ЖК «Квартал новаторов», который возводила компания «Брусника», должны были сдать в первом половине 2016 года, однако в сентябре дольщиков проинформировали о переносе срока окончания строительства объекта на конец года.

Но и это обещание не было выполнено. В январе 2017 года дольщики рассказали об этой вопиющей истории корреспонденту «Уралинформбюро». «Сейчас нам говорят про март. При этом заблаговременно о задержках никто не предупредил», — сообщила тогда одна из дольщиц проекта Анастасия, посетовав, что платить неустойку в полной мере «Брусника», видимо, не собирается.

Тогда же «Уралинформбюро» направило в компанию «Брусника» официальный запрос и получило ответ от застройщика, в котором утверждалось: «В конце февраля мы планируем начать передачу квартир собственникам. Тем самым, согласно дополнительным соглашениям к договорам долевого участия, квартиры будут переданы до 21 марта». Отставание от графика сдачи дома застройщик тогда объяснил необходимостью выполнить в полном объеме благоустройство и отделочные работы.

Однако и в апреле, когда компания получила разрешение на ввод дома в эксплуатацию, семья Л. не получила ключей от обещанной 3-х комнатной квартиры, заплатив за нее 4 850 400 рублей. Обращение к руководству девелоперской компании с претензией результатов не принесло. Тогда супруги обратились в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что передача квартиры должна была быть осуществлена не позднее 18 сентября 2016 года.

Важным аргументом для судей стал тот факт, что истцы в ожидании обещанной квартиры вынуждены ютиться в однокомнатной квартире с двумя малолетними детьми. Кроме того, семья лишилась дохода, который планировала получать от сдачи в аренду старой квартиры после переезда в новостройку.

Требования истцов суд удовлетворил частично. С ООО «Брусника. Екатеринбург» было взыскано 500 234 рубля, в том числе 300 000 рублей — неустойка, 165 000 — штраф, 30 000 рублей — компенсация морального вреда, 5 234 рубля — госпошлина. Ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

Следует добавить, что ЖК «Квартал новаторов» — не единственный долевой объект «Брусники», на который со стороны дольщиков поступают жалобы.

В сентябре 2016 года 20 пайщиков ЖК «Каменный ручей» подали иск к компании в Арбитражный суд Свердловской области. Они потребовали от «Брусника. Екатеринбург» передачи в собственность 20 квартир, в строительство которых они вкладывались при прежнем застройщике (ООО «Каменный ручей») через инвестиционные паи. Вместо квартир новый застройщик предложил пайщикам денежную компенсацию, однако вскоре и про это обещание было забыто.