«Калашников» готов строить скоростные суда для круизов между Сочи и Крымом — Рогозин

Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин на выездном совещании о состоянии и перспективах развития промышленности Крыма и Севастополя, которое прошло под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева на судостроительном заводе «Море» в Феодосии.

«Интересные наработки есть у концерна “Калашников”. Они давно уже специализируются не только на выпуске оружия, но и делают беспилотные системы, работают по кораблестроению. У нас есть поручения президента об организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами, расположенными на территории Крымского полуострова. Концерн “Калашников” предлагает строительство скоростных судов в кооперации с одним из крымских предприятий и их дальнейшее использование на одном из возможных маршрутов», — рассказал вице-премьер.