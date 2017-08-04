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17:09 (мск), источник: РИА Крым

«Калашников» готов строить скоростные суда для круизов между Сочи и Крымом — Рогозин

ФЕОДОСИЯ, 4 авг — РИА Новости (Крым). Крупнейший в России оружейный концерн «Калашников» выступил инициатором строительства скоростных судов для организации круизного морского сообщения между Краснодарским краем и городами Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин на выездном совещании о состоянии и перспективах развития промышленности Крыма и Севастополя, которое прошло под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева на судостроительном заводе «Море» в Феодосии.

«Интересные наработки есть у концерна “Калашников”. Они давно уже специализируются не только на выпуске оружия, но и делают беспилотные системы, работают по кораблестроению. У нас есть поручения президента об организации регулярного морского сообщения и морских круизов между Сочи и городами, расположенными на территории Крымского полуострова. Концерн “Калашников” предлагает строительство скоростных судов в кооперации с одним из крымских предприятий и их дальнейшее использование на одном из возможных маршрутов», — рассказал вице-премьер.

По словам Рогозина, концерн «Калашников» готов выступить в качества оператора данной системы круизного сообщения.

«У акционеров этого концерна есть опыт в транспортной логистике», — подчеркнул он.

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