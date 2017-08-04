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17:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Нижнекамская прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки

(Казань, 4 август, «Татар-информ»). В Нижнекамске прокуратура провела проверку на территории села Большое Афанасово, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, на территории села была организована свалка отходов объемом 100 кубометров на площади 200 квадратных метров. При этом участок, на котором складируют мусор, относится к категории сельскохозяйственных земель и принадлежит арендатору ООО «Бахетле агро».

В результате в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления».

Помимо этого, руководителя организации обязали устранить выявленные нарушения.

Благодаря реагированию надзорного ведомства свалка была ликвидирована, участок рекультивирован, а виновные лица привлечены к ответственности.

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