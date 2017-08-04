Нижнекамская прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки

Как выяснилось, на территории села была организована свалка отходов объемом 100 кубометров на площади 200 квадратных метров. При этом участок, на котором складируют мусор, относится к категории сельскохозяйственных земель и принадлежит арендатору ООО «Бахетле агро».

В результате в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления».

Помимо этого, руководителя организации обязали устранить выявленные нарушения.