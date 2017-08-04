В Казани завершается реконструкция КДК им. Ленина
Работы по реконструкции КДК им. Ленина планируется завершить в конце
Работы по реконструкции КДК им. Ленина планируется завершить в конце
По словам гендиректора подрядной организации ООО «Восток-С» Олега Новосельского, в комплексе уже отремонтировали крышу, ступени и отмостку. Рабочие приступили к отделочным работам. В здании обновят окна, двери, кресла в концертном зале. Изменения также претерпит спортивный зал, где сохранится брусковый пол, а также появятся элементы той эпохи в виде разных
«К счастью, объект сохранился в той мере, что с ним можно “разговаривать”, здесь сохранилось много того, что характерно для того времени — середины прошлого века, — рассказала архитектор проекта, директор
Большой интерес представляют светильники, сделанные по классическим технологиям, с применением латуни и меди. Как оказалось, сохранилось большая часть люстр, которые могут функционировать и в дальнейшем. Они украсят основные залы КДК.
Среди находок, обнаруженных при проведении работ, портреты государственных и политических деятелей — Г. Маленкова, М. Калинина, С. Кирова, а также граммофоны, усилители
Напомним, на реконструкцию КДК было выделено 349 млн рублей. Прежде здание 1960-го года постройки никогда капитально не ремонтировалось.