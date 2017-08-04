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17:06 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани завершается реконструкция КДК им. Ленина

Работы по реконструкции КДК им. Ленина планируется завершить в конце сентября-начале октября, сообщает пресс-служба исполкома.

По словам гендиректора подрядной организации ООО «Восток-С» Олега Новосельского, в комплексе уже отремонтировали крышу, ступени и отмостку. Рабочие приступили к отделочным работам. В здании обновят окна, двери, кресла в концертном зале. Изменения также претерпит спортивный зал, где сохранится брусковый пол, а также появятся элементы той эпохи в виде разных арт-объектов — лозунгов.

«К счастью, объект сохранился в той мере, что с ним можно “разговаривать”, здесь сохранилось много того, что характерно для того времени — середины прошлого века, — рассказала архитектор проекта, директор дома-музея В. П. Аксенова Ирина Аксенова. — Это советский неоклассицизм, сталинский ампир со всеми сопутствующими признаками. Объект “ароматный”, в хорошем смысле этого слова. Мы хотим сохранить этот “аромат” в деталях и планировке».

Большой интерес представляют светильники, сделанные по классическим технологиям, с применением латуни и меди. Как оказалось, сохранилось большая часть люстр, которые могут функционировать и в дальнейшем. Они украсят основные залы КДК.

Среди находок, обнаруженных при проведении работ, портреты государственных и политических деятелей — Г. Маленкова, М. Калинина, С. Кирова, а также граммофоны, усилители и т. д. Они украсят интерьер залов комплекса.

Напомним, на реконструкцию КДК было выделено 349 млн рублей. Прежде здание 1960-го года постройки никогда капитально не ремонтировалось.

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