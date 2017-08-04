В Воронежской области собрали второй миллион тонн зерна

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только с 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних, уборка началась во второй половине месяца. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля.

«По информации на 4 августа, с полей Воронежской области собрано уже более 2 миллионов тонн зерновых (2,033 миллиона тонн). Ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 478 тысячи гектар (41% к площади уборки 1179 тысячи гектар) при урожайности 42,6 центнера с гектара», — говорится в сообщении.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году.

Наивысшая урожайность отмечается в Лискинском (52,6 центнера с гектара) и Репьевском (51,5 центнера с гектара) районах.

В 2016 году урожайность на 4 августа составляла, по данным облправительства, 36,3 центнера с гектара.