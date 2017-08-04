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18:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Из «Пулково» снова можно улететь во Владимир

Перелеты между двумя городами включены в датирование из федерального бюджета.

Прямое авиасообщение с Владимиром возобновилось из Петербурга 5 августа. Рейсы осуществляет авиакомпания «Комиавиатранс».

Как рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», перелеты будут осуществляться один раз в неделю по пятницам на самолетах Embraer ERJ-145, которые рассчитаны на 50 пассажиров.

Субсидировать перелеты между двумя городами будут региональный и федеральный бюджеты.

С руководством Росавиации была достигнута договоренность о том, что наш субъект и этот рейс включены в программу датирования из федерального бюджета. Со своей стороны область тоже выделяет средства на дотацию по программе.
Алексей Конышев
Вице-губернатор Владимирской области

Ранее, до конца 2016 года авиарейсы по маршруту Петербург — Владимир осуществляла авиакомпания «Псковавиа».

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