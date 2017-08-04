Из «Пулково» снова можно улететь во Владимир
Перелеты между двумя городами включены в датирование из федерального бюджета.
Перелеты между двумя городами включены в датирование из федерального бюджета.
Прямое авиасообщение с Владимиром возобновилось из Петербурга 5 августа. Рейсы осуществляет авиакомпания «Комиавиатранс».
Как рассказали в
Субсидировать перелеты между двумя городами будут региональный и федеральный бюджеты.
С руководством Росавиации была достигнута договоренность о том, что наш субъект и этот рейс включены в программу датирования из федерального бюджета. Со своей стороны область тоже выделяет средства на дотацию по программе.
Ранее, до конца 2016 года авиарейсы по маршруту Петербург — Владимир осуществляла авиакомпания «Псковавиа».