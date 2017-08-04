Что ждет доллар и евро

Конец прошлой недели, да и начало нынешней для финансистов еврозоны выдались нервными. Евро доходил до отметки в 1,1909 доллара — самый высокий уровень с начала 2015 года. На первый взгляд, вести неплохие. Но эксперты стран еврогруппы бьют тревогу. Себастьян Сакс, валютный стратег банка Metzler, предупреждает: «Если курс долго будет оставаться на уровне 1,20 доллара или выше, это станет проблемой».

Здесь, впрочем, следует рассказать предысторию. С начала года главный соперник евровалюты — доллар — потерял более 12% стоимости. У США сейчас мало поводов для радости: темпы роста экономики в первом квартале были на самом низком уровне за три года. Масла в огонь подливают и политические неурядицы. В прошлую пятницу сенат США проголосовал против урезанного плана по отмене реформы здравоохранения. А это, вероятно, одно из наиболее простых к реализации предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Прошлой осенью он заверял, что при избрании примет меры по стимулированию экономического роста, включая сокращение налогов. Тогда это подстегнуло доллар: по данным Bloomberg, 2016-й американская валюта завершила на максимуме с 2005 года. Однако теперь участники рынка не очень-то верят, что обещания Трампа воплотятся в жизнь, рассуждает финансовый аналитик Михаил Грачев:

— Рост влияния конгресса США и неспособность Дональда Трампа проводить самостоятельную политику разочаровывают инвесторов. Первоначальный энтузиазм после президентских выборов иссяк, это привело к потере интереса к доллару.

Здесь впору вспомнить школьные уроки физики, а именно закон сохранения энергии, которая не возникает из ниоткуда и не пропадает в никуда. С деньгами в этом случае та же история. Если доллар продают, значит, покупают что-то другое. И евро сейчас один из лучших вариантов. Причины просты: экономика еврозоны идет в рост, и тенденция усиливается. Индекс деловых настроений в июле вырос в третий раз подряд, а безработица опустилась на рекордно низкий уровень за последние 8 лет.

Но выход из кризиса дался нелегко. Последние 2,5 года Европейский центробанк держал ставки равными нулю, попутно вливая на рынок огромное количество дешевых евро (проводил так называемое количественное смягчение). К слову, в этом кроется чисто финансовое объяснение евро-долларовых коллизий. Пока ЕЦБ раздавал свои дензнаки почти бесплатно, в США разворачивался обратный процесс: Федеральная резервная система начала постепенно повышать ставки. Отсюда прошлогодний рост доллара и стремительный спад «европейца». Что происходит сейчас? На деле больших изменений нет. Другой вопрос — ожидания инвесторов. Они серьезно влияют на рынок. Михаил Грачев объясняет:

— Есть вероятность изменения монетарной политики ЕЦБ в конце 2017 — начале 2018 года. Официальное завершение количественного смягчения, старт которому был дан в марте 2015-го, объявлено на декабрь 2017 года. В результате начнется повышение процентной ставки. Это подогревает интерес к евро. На доллар оказывает давление неопределенность по поводу продолжения политики повышения процентной ставки ФРС. В этом году ее увеличивали уже дважды, было объявлено о вероятности еще одного повышения. Но с учетом текущих показателей экономики США шансы не очень высоки.

Отчего еврочиновники недовольны ростом своей валюты? Экономист Игорь Березняцкий объясняет — они боятся враз потерять накопленный экономический эффект:

— Мягкая монетарная политика позволила значительно улучшить ситуацию в Португалии, Италии, Испании, Греции. У них получилось сэкономить на обслуживании госдолга, кроме того, экспорт стал конкурентнее за счет дешевого евро.

Простая арифметика. Если в начале года за автомобиль стоимостью 15 тысяч евро в долларах давали 15,6 тысячи, то сейчас — около 17,5 тысячи. А если курс вырастет до 1,35, та же самая машина будет стоить уже 20,2 тысячи долларов. Впрочем, Игорь Березняцкий уверен — финансовые власти еврозоны просто не позволят совершить евро сильный скачок:

— Они не для того почти три года держали ставки на нуле.

Правда, строить прогнозы на валютном рынке — дело неблагодарное. Еще в прошлом году финансовые аналитики спорили: в 2017-м евро-доллар придет к паритету или евро будет ниже доллара? Сейчас об этом речи не идет. К счастью, на белорусском рубле соперничество основных мировых валют существенно не сказывается. Эксперт Центра экономических исследований БЕРОК Анастасия Лузгина объясняет:

— У нас курс определяется на основе корзины валют, куда входят российский рубль, евро и доллар. При этом резкие скачки курса белорусского рубля в условиях устойчивой ситуации на денежном рынке обычно имеют краткосрочный характер и могут сдерживаться за счет вмешательства Национального банка. К тому же у евро и доллара небольшие доли, наибольшее влияние у российского рубля. Его долю Нацбанк с ноября 2016 года увеличил до 50%. Это было сделано, поскольку наша экономика сильно связана с экономикой России.

Сейчас российскому рублю сулят нерадужные перспективы. Он может несколько ослабеть из-за продления санкций. Даже несмотря на рост нефтяных котировок, которые сейчас подталкивает вверх еще и слабеющий доллар, говорит Михаил Грачев:

— Средняя цена за первое полугодие сложилась на уровне 52,8 доллара за баррель против 41 доллара за баррель в прошлом году. Рост — около 30%. Есть основания полагать, что к концу года цена может закрепиться на уровне 55 долларов за баррель.