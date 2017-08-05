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07:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

Бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов признан банкротом в США

Бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов признан банкротом в США, об этом сообщают «Ведомости». Суд также признал, что решения российского суда в вопросе банкротства Пойманова имеют приоритет в США.

Источник: Вести - Воронеж

Для бизнесмена это означает, что попытка взыскать 750 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над крупнейшим в Европе предприятием по добыче щебня — «Павловскгранитом» — провалилась.

Напомним, ответчиком по делу выступали — Сбербанк, лично Герман Греф и ещё несколько компаний. Конфликт сторон начался, когда Пойманов не смог выплатить выданный ему банком кредит в 5 миллиардов рублей. Тогда для возврата долга финансовая структура по праву требования распродала активы «Павловскгранита».

Обанкротившийся бизнесмен считает произошедшее рейдерским захватом. Он не раз пытался вернуть контроль над предприятием в российских судах, но безуспешно.

Впрочем, как оказалось, в правовой системе США нет такого понятия как рейдерство. Сам Сергей Пойманов, напомним, сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении активов дочерней компании комбината «Павловскгранит-инвест» на общую сумму чуть менее миллиарда.

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