Бывший владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов признан банкротом в США

Источник: Вести - Воронеж

Для бизнесмена это означает, что попытка взыскать 750 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над крупнейшим в Европе предприятием по добыче щебня — «Павловскгранитом» — провалилась.

Напомним, ответчиком по делу выступали — Сбербанк, лично Герман Греф и ещё несколько компаний. Конфликт сторон начался, когда Пойманов не смог выплатить выданный ему банком кредит в 5 миллиардов рублей. Тогда для возврата долга финансовая структура по праву требования распродала активы «Павловскгранита».

Обанкротившийся бизнесмен считает произошедшее рейдерским захватом. Он не раз пытался вернуть контроль над предприятием в российских судах, но безуспешно.