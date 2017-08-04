Власти Москвы назвали первые улицы, с которых предполагается начать реновацию

«Предметом конкурса является архитектурно-градостроительная концепция — архитектурно-градостроительное видение экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве. Двадцати финалистам конкурса предстоит разработать концепции пяти экспериментальных площадок реновации. Команды будут работать в районах Кузьминки, Головинский, Царицыно, Проспект Вернадского и Хорошево-Мневники», — говорится в техническом задании.

Районы старта

Ранее назывались только районы, в которых в первую очередь может начаться переселение, исходя из разных причин и критериев — предложенные архитекторам для моделирования районы, где могут появится новые дома или где уже есть дома, в которые смогут переехать жители морально устаревших и ветхих пятиэтажек. Однако программа реновации предъявляет высокие стандарты к качеству отделки «комфорт-класса» и благоустройству территории, поэтому ряд из уже имеющихся домов предстоит привести в строгое соответствие с ними. Переезд в такие дома может состоятся уже в сентябре — октябре, однако эти сроки очень условны и приблизительны, подчеркивают представители правительства Москвы.

В любом случае, заверили в Москомархитектуры, проектировщики разработают модель «волнового» переселения, когда строится дом, происходит переезд жителей в пределах района, потом сносится «хрущевка», далее — новый цикл.

Улицы эксперимента

В Кузьминках Юго-Восточного административного округа архитекторам предложена территория проектирования площадью 109,65 га, расположенная в границах Волгоградского проспекта, Волжского, Есенинского бульвара, Зеленодольского проезда, улицами Окской, Жигулевской, Зеленодольской, Федора Полетаева. Улицы «реновации» в Головинском районе Северного АО — 133,0 га между Кронштадским бульваром, улицами Лавочкина, Флотской, Онежской, Солнечногорской, Войкова. В районе проспекта Вернадского выделен квартал, граничащий по другим сторонам с Ленинским проспектом, улицами Лобачевского и Удальцова.

В западном округе в районе Хорошево-Мневники реновация в первую очередь может затронуть улицы Маршала Тухачевского, Демьяна Бедного, Карамышевскую набережную, бульвар Генерала Карбышева.

В Царицыно (ЮВА) архитекторы реновируют два жилых микрорайона, разделенные Ереванской улицей. Площадь территории реновации — 107 га, а общая площадь рассмотрения (охват всего участка по границам улиц) — 650 га между улицами Медиков, Каспийская улица, Луганская улица, Кавказский бульвар.

Социальную и историко-культурную ценность сохранят

Архитекторы должны будут внимательно проанализировать имеющиеся в каждом районе социальные, культурные, исторические и ценные природные объекты, подумать над их сохранением и интеграцией в реновацию. Так, в Кузьминках размещены Московский губернский театр, Детская школа искусств «Центр», Детская музыкальная школа № 32 им. А. С. Аренского. На проспекте Вернадского предложено внимательно отнестись к сохранению таких зданий, как Академия труда и социальных отношений, школа № 321 «Жар-птица», спортивная школа «Олимп».

При этом часть территорий зон реновации расположена в секторе обзора историко-культурных объектов: ансамбля усадьбы «Кузьминки» XIX века, в Головинском районе — усадьбы «Михалково», в Царицыно — известной усадьба ХVIII века. Поэтому в целях сохранения особенностей визуального восприятия усадьбы рекомендовано не превышать высотную отметку новых домов 75 м (17−20 этажей, по СНИПам), а для Царицыно — 40 м (до 12 этажей).

Между тем, главный архитектор Москвы обозначил, что дома в рамках реновации не будут превышать 14 этажей, за исключением «доминант» выше этой отметки — их будет не более 25%. В среднем предложено придерживаться высотности 6−14 этажей.

О реновации и архитекторах

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном — пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющего фонда такого типа в Москве. Общая площадь реновируемых домов — порядка 16 млн кв. м. В них проживает порядка 1 млн москвичей в 350 тыс. квартирах. В первые 3 года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.