В Ростове откроет двери международный пятизвездочный отель

Международный конгрессный центр Hyatt Regency Rostov Don-Plaza будет сдан в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года. Об этом заявили представители Международного гостиничного оператора Hyatt и собственники отеля МКЦ Hyatt Regency Rostov Don-Plaza по окончании рабочей встречи, прошедшей 4 августа. По данным официальных источников, строительная готовность объекта 85%, номерного фонда — 95%. В ходе встречи был подписан протокол, регламентирующий этапы завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию.
Напомним, пятизвездочный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov Don-Plaza включает 188 номеров, 12 конгрессных залов, торговую галерею, спа-центр, рестораны, бизнес-центр. В комплексе также появится 25-метровый бассейн, летняя терраса для занятий спортом, а автостоянки на 223 места будут расположены на трех уровнях. Общая площадь комплекса составляет почти 64 тыс кв. м. Емкость проекта — 400 000 гостей отеля, посетителей мероприятий и торговой галереи в год.