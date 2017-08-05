В Ростове откроет двери международный пятизвездочный отель

Международный конгрессный центр Hyatt Regency Rostov Don-Plaza будет сдан в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года. Об этом заявили представители Международного гостиничного оператора Hyatt и собственники отеля МКЦ Hyatt Regency Rostov Don-Plaza по окончании рабочей встречи, прошедшей 4 августа. По данным официальных источников, строительная готовность объекта 85%, номерного фонда — 95%. В ходе встречи был подписан протокол, регламентирующий этапы завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию.