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02:24 (мск), источник: РИА Новости

ВВС США приобретут два Boeing 747, построенных для российской «Трансаэро»

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. США договорились с компанией Boeing о приобретении самолетов Boeing 747−8, построенных для российской «Трансаэро», сообщает агентство Bloomberg.

Источник: РИА Новости

«Мы получили действительно очень выгодную сделку», — сказала в интервью агентству глава Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон. Издание отмечает, что речь идет о двух самолетах, построенных для прекратившей существование в 2015 году российской компании.

СМИ отмечают, что приобретение уже готовых самолетов удешевит программу по созданию новых президентских лайнеров для лидера США Дональда Трампа, которая ранее подверглась критике президента. Он заявлял, что контракт на поставку новых самолетов для первого отряда будет стоить четыре миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В Boeing заявили о готовности рассмотреть возможности оптимизации стоимости новых самолетов.

Стоимость, по которой Пентагон приобретает президентские лайнеры, на сообщается, но известно, что они приобретены с «нетрадиционной, ограниченной по времени скидкой». Ранее СМИ сообщали, что ВВС США смогут получить эти самолеты по 390 миллионов долларов. По данным источников, это хорошая цена, учитывая, что Boeing тратила существенные суммы на их консервацию в новом состоянии.

Чтобы стать первым бортом США, самолетам предстоит существенная модификация: не только обеспечение комфортной зоны для отдыха главы государства и его семьи, но и безопасная и секретная система связи..

Корпорация Boeing построила первые две машины, однако «Трансаэро» обанкротилось в 2015 году, и самолеты остались в США. «Аэрофлот», получивший существующий парк «Трансаэро», не стал выкупать самолеты из США на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. После полетных испытаний Boeing отправила машины на хранение в пустыню Мохаве в Калифорнии. Климат пустыни предотвращает коррозию и подходит для хранения самолетов.

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