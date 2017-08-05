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10:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Свободном порту в Ванинском районе появился шестой резидент

В планах — строительство на реке Большая Дюанка лососевого рыбоводного завода.

Источник: Reuters

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября из поселка Датта стала шестым резидентом Свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края. Соответствующее соглашение подписано инвестором и корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В планах компании строительство на реке Большая Дюанка лососевого рыбоводного завода предельной мощностью 30 млн. молоди, что позволит создать для действующего предприятия стабильную популяцию и при коэффициенте возврата 2−4% обеспечить добычу кеты 1200−2400 тонн в год.

Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 200 млн. рублей. Будет создано 33 новых рабочих места и перечислено в бюджеты всех уровней за 10 лет 40,6 млн рублей.

Запуск завода запланирован на ноябрь 2020 года.

Сопровождением проекта и оказанием информационно-методологической помощи резиденту занимается АО «Корпорация развития Хабаровского края».

На данный момент на территории Ванинского района в рамках режима СПВ зарегистрировано шесть резидентов с объемом инвестиций 79,97 млрд. руб. и планируемым количеством новых рабочих мест 1241 ед.

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