В Свободном порту в Ванинском районе появился шестой резидент

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября из поселка Датта стала шестым резидентом Свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края. Соответствующее соглашение подписано инвестором и корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В планах компании строительство на реке Большая Дюанка лососевого рыбоводного завода предельной мощностью 30 млн. молоди, что позволит создать для действующего предприятия стабильную популяцию и при коэффициенте возврата 2−4% обеспечить добычу кеты 1200−2400 тонн в год.



Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 200 млн. рублей. Будет создано 33 новых рабочих места и перечислено в бюджеты всех уровней за 10 лет 40,6 млн рублей.



Запуск завода запланирован на ноябрь 2020 года.



Сопровождением проекта и оказанием информационно-методологической помощи резиденту занимается АО «Корпорация развития Хабаровского края».



На данный момент на территории Ванинского района в рамках режима СПВ зарегистрировано шесть резидентов с объемом инвестиций 79,97 млрд. руб. и планируемым количеством новых рабочих мест 1241 ед.