Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп бил санкциями по России, а пострадала Украина - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Истребитель МиГ-41 сможет выжигать ракеты - СМИ
В Одессе может начаться второй Донбасс - Киев
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
90-килограммовая модель показала смелое фото
В Сирии Т-90 включил специальные фары против ракет боевиков – СМИ
Пушков: Девятый вал наследия Порошенко уже близко
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Отпуск с дымком
13:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский бюджет недополучил от землепользователей 2,5 млрд рублей

В Новосибирске образовалась задолженность по арендной плате за земельные участки в размере 2,5 миллиардов рублей, и прокуратура вынесла представление мэру города о неполноте принимаемых мер по взысканию средств.

«Мэрия г. Новосибирска незаконно продлевала сроки договоров аренды земельных участков, заключая дополнительные соглашения с юридическими лицами в обход установленной законом процедуры проведения аукциона. По искам прокуратуры области арбитражный суд признал недействительными 2 таких дополнительных соглашения», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Органами прокуратуры подведены итоги проверок по части соблюдения законодательства в сфере землепользования и выяснилось, что за 1-ое полугодие 2017 года прокуроры выявили 871 нарушение законодательства. После такого вмешательства 208 актов, которые регулируют эти правовые отношения, приведены в порядок. Весьма распространенным нарушением является то, что хозяйствующие субъекты зачастую используют земельные участки без правоустанавливающих документов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Страшная сила. Как прошел конкурс красоты в сибирской тюрьме
СМИ: коалиция нанесла авиаудар по госпиталю в Сирии
Спасатели обнаружили шахтера, вышедшего на связь в руднике «Мир»
Кисляк рассказал о приведшем к отставке Флинна разговоре
Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
Появилось видео подводной охоты Путина в Туве
Армия Японии получит наступательные вооружения
Правительство расширило перечень наркотических веществ
Спорт
Семин уважает Хабаровск: анонс субботних матчей РФПЛ "СКА-Хабаровск" перед игрой с "Локо" пополнился сербским форвардом-гастролером. Программа четвертого тура РФПЛ продолжится в субботу тремя матчами
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Как обустроить пространство под лестницей
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Назван самый популярный у петербуржцев район с новостройками
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь