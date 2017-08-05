Новосибирский бюджет недополучил от землепользователей 2,5 млрд рублей

«Мэрия г. Новосибирска незаконно продлевала сроки договоров аренды земельных участков, заключая дополнительные соглашения с юридическими лицами в обход установленной законом процедуры проведения аукциона. По искам прокуратуры области арбитражный суд признал недействительными 2 таких дополнительных соглашения», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

Органами прокуратуры подведены итоги проверок по части соблюдения законодательства в сфере землепользования и выяснилось, что за 1-ое полугодие 2017 года прокуроры выявили 871 нарушение законодательства. После такого вмешательства 208 актов, которые регулируют эти правовые отношения, приведены в порядок. Весьма распространенным нарушением является то, что хозяйствующие субъекты зачастую используют земельные участки без правоустанавливающих документов.